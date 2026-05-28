Así se utiliza la IA para extender la islamofobia durante la peregrinación a La Meca

Mientras dos millones de personas peregrinan hacia La Meca, el rito sagrado del islam, circulan en redes sociales vídeos generados con inteligencia artificial de una multitud de fieles en su camino. Algunas de estas grabaciones se difunden como si mostrasen escenas reales de la peregrinación trasladando la idea de 'invasión musulmana' para extender la islamofobia. Te lo explicamos.

El 'Hajj' o 'Hach' son los términos árabes que designan la peregrinación anual a La Meca (Arabia Saudí), y significa "esforzarse de manera continua por alcanzar una meta". En 2026, el viaje sagrado se celebra entre el 24 y el 29 de mayo y se espera que dos millones de personas cumplan con esta obligación islámica. Esta peregrinación es uno de los cinco pilares del Islam junto con la limosna, el ayuno, la oración y profesar la fe. La deben hacer todos los adultos que tengan la capacidad física y económica para realizar el viaje durante los primeros días del Dhul Hijjah, el último mes del calendario islámico.