Así se utiliza la IA para extender la islamofobia durante la peregrinación a La Meca
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Mientras dos millones de personas peregrinan hacia La Meca, el rito sagrado del islam, circulan en redes sociales vídeos generados con inteligencia artificial de una multitud de fieles en su camino. Algunas de estas grabaciones se difunden como si mostrasen escenas reales de la peregrinación trasladando la idea de 'invasión musulmana' para extender la islamofobia. Te lo explicamos.
El 'Hajj' o 'Hach' son los términos árabes que designan la peregrinación anual a La Meca (Arabia Saudí), y significa "esforzarse de manera continua por alcanzar una meta". En 2026, el viaje sagrado se celebra entre el 24 y el 29 de mayo y se espera que dos millones de personas cumplan con esta obligación islámica. Esta peregrinación es uno de los cinco pilares del Islam junto con la limosna, el ayuno, la oración y profesar la fe. La deben hacer todos los adultos que tengan la capacidad física y económica para realizar el viaje durante los primeros días del Dhul Hijjah, el último mes del calendario islámico.
Vídeos generados con inteligencia artificial
Estos días hemos detectado que en redes sociales se han difundido vídeos creados con IA que se presentan como si mostrasen a multitudes de musulmanes en la peregrinación a La Meca. Son grabaciones que duran entre 10 y 24 segundos en las que se ve a miles de peregrinos desde un plano aéreo. Las secuencias se comparten junto a mensajes como: "El tamaño impactante de la asistencia de musulmanes durante el Hajj 2026 ha llevado a muchos espectadores de todo el mundo a cuestionar cómo será el mundo en 100 años con esta población en crecimiento", o "este es el Hajj, que es la peregrinación anual a La Meca, y es absolutamente repugnante".
En VerificaRTVE hemos analizado tres vídeos con Hive Moderation. La herramienta determina que todos están creados con IA con más de un 95% de fiabilidad en su predicción. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis. TruthScan también detecta con una probabilidad superior al 99% que las tres grabaciones se han generado artificialmente.
Las tres grabaciones intentan replicar el mismo espacio, el monte Arafat en Arabia Saudí. Los fieles llegan el segundo día oficial de peregrinación y es un "punto culminante". Se reúnen en la colina rocosa y sus alrededores y permanecen rezando hasta la puesta del sol.
Islamofobia en las redes sociales
En redes sociales es habitual encontrar mensajes de odio hacia la comunidad islámica (islamofobia). El Consejo de Europa define la islamofobia como: "una forma específica de racismo que se basa en prejuicios o temor hacia los musulmanes y/o la religión del Islam".
El Informe anual de Islamofobia de 2022 concluye que los contenidos falsos difundidos en redes sociales favorecen el discurso de odio. Señala que "en ocasiones, los discursos islamófobos se ven apoyados por plataformas mediáticas, especialmente a través de perfiles en redes sociales, que difunden bulos y rumores sobre el islam y las personas musulmanas para infundir odio, miedo y rechazo".
En el Informe anual de monitorización del discurso de odio en redes sociales de 2024 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encontramos que, durante ese año, se notificaron "2.870 contenidos considerados de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano o islamófobo, que podían ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o que violan las normas de conducta de las plataformas digitales, a las cinco redes sociales monitorizadas (Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube)". De ellos, "un 17% incita a la expulsión de personas de origen extranjero" y en el 29% "se incita a la violencia con amenazas directas o indirectamente contra las personas migrantes y/o de origen extranjero". El informe avisa de que "los discursos islamófobos también mantienen un peso relevante", ya que "las personas musulmanas constituyen el cuarto colectivo más afectado, con un 21% del total".
En VerificaRTVE hemos alertado en otras ocasiones sobre vídeos o contenidos falsos que se utilizan para expandir la islamofobia en España y en Europa. En este caso, se utiliza una tradición islámica como la peregrinación a la Meca, pero también hemos detectado bulos que tratan de difundir la falsa idea de que los musulmanes quieren acabar con festividades cristianas como la Navidad o la Semana Santa.