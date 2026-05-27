La asistencia al rezo colectivo del Eid al Adha cae un 57% en Melilla respecto al año pasado

La asistencia al rezo colectivo del Eid al Adha, la Fiesta del Sacrificio, ha caído este año un 57% en Melilla respecto a la celebración anterior. Según datos de la Comisión Islámica de Melilla (CIM), alrededor de 3.000 fieles acudieron al acto celebrado en la plaza multifuncional de San Lorenzo, frente a las cerca de 7.000 personas contabilizadas en 2025.

El vicepresidente de la CIM, Abdeselam Hassan, atribuye este descenso a los desplazamientos de numerosos melillenses hacia Marruecos para celebrar allí la festividad. “Este año sí se puede sacrificar y eso es un incentivo importante”, ha señalado.

En 2025, las autoridades marroquíes limitaron el sacrificio de corderos por la situación de sequía que atravesaba el país. La recuperación de esta práctica habría motivado, según la Comisión Islámica, un mayor número de desplazamientos al otro lado de la frontera.

Colas de hasta cinco horas en Beni Enzar Durante los días previos a la festividad, el paso fronterizo de Beni Enzar volvió a registrar largas colas de vehículos. La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, estimó que solo este martes cruzaron hacia Marruecos unas mil personas. Las esperas alcanzaron en algunos momentos hasta cinco horas. Moh asegura que todos los carriles disponibles permanecen abiertos y reconoce que los tiempos de paso "han sido elevados". Al mismo tiempo, segura que se mantiene la coordinación con las autoridades marroquíes para tratar de agilizar el tránsito fronterizo. "Es importante para decirles que también puedan agilizar", señala la máxima representante del Ejecutivo central en la ciudad.