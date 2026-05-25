La ONG YoDono prepara lotes para las familias más vulnerables ante la Fiesta del Sacrificio
- Los precios de los corderos oscilan entre los 280 y 580 euros
- El rezo colectivo será el miércoles 27 de mayo a las 9:00 horas
A dos días de la celebración del Eid al Adha, la Fiesta del Sacrificio, entidades sociales de Melilla como YoDono, ultiman iniciativas de ayuda para familias con dificultades económicas. Durante estos días preparan paquetes de alimentos con productos típicos para las comidas que acompañan esta celebración musulmana.
La vicepresidenta de la ONG, Sisi Bensaid, explica que la iniciativa surgió de manera espontánea a través de grupos de WhatsApp. “Empezamos organizándonos entre varias personas y poco a poco la gente comenzó a llamar para preguntar qué hacía falta y cómo podían colaborar”, señala. Los lotes incluyen alimentos habituales en estas fechas y están dirigidos principalmente a familias vulnerables que no pueden asumir algunos de los gastos asociados a la festividad.
Coste elevado para algunas familias
En explotaciones como la Ganadería Dina este año han vendido cerca de dos mil corderos. Los precios oscilan entre los 280 y los 580 euros, dependiendo del tamaño y de las características. Un coste que muchas familias miran con atención. Por eso, desde la Comisión Islámica de Melilla (CIM) recuerdan que la compra del animal “no es obligatoria” dentro de la celebración religiosa.
En este sentido, el vicepresidente de la CIM, Abdeselam Hassan, avanza que durante el sermón del rezo colectivo previsto para el miércoles por la mañana, en la explanada de San Lorenzo, se lanzará también un mensaje dirigido a los ganaderos para pedir que los precios puedan "normalizarse" en próximas celebraciones. Desde la Comisión Islámica insisten, aun así, en la necesidad de mantener el equilibrio entre las dificultades económicas de muchas familias y la situación de los propios ganaderos.
Como en años anteriores, la Ciudad Autónoma habilitará además distintos puntos de sacrificio en varios barrios de Melilla durante la celebración del Eid al Adha.