La ONG YoDono prepara lotes para las familias más vulnerables ante la Fiesta del Sacrificio

A dos días de la celebración del Eid al Adha, la Fiesta del Sacrificio, entidades sociales de Melilla como YoDono, ultiman iniciativas de ayuda para familias con dificultades económicas. Durante estos días preparan paquetes de alimentos con productos típicos para las comidas que acompañan esta celebración musulmana.

La vicepresidenta de la ONG, Sisi Bensaid, explica que la iniciativa surgió de manera espontánea a través de grupos de WhatsApp. “Empezamos organizándonos entre varias personas y poco a poco la gente comenzó a llamar para preguntar qué hacía falta y cómo podían colaborar”, señala. Los lotes incluyen alimentos habituales en estas fechas y están dirigidos principalmente a familias vulnerables que no pueden asumir algunos de los gastos asociados a la festividad.