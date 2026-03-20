La comunidad musulmana de Melilla celebra el final del mes sagrado de Ramadán o Aíd al-Fitr, una de las festividades más destacadas en el calendario. Este año, la previsión de lluvia ha impedido que se pueda llevar a cabo el tradicional rezo colectivo, que pone fin a este periodo de ayuno, en la plaza de San Lorenzo. Por lo que esta oración se ha llevado a cabo de forma alternativa en cada una de las mezquitas de la ciudad.