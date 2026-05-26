La Fiesta del Cordero vuelve a Marruecos, entre la tradición y la economía

Los balidos han vuelto a los mercados a las afueras de las ciudades marroquíes. En descampados y explanadas improvisadas miles de ovejas esperan comprador para la Fiesta del Cordero. Este año hay casi 9 millones de cabezas disponibles para la también llamada Fiesta del Sacrificio, según los datos oficiales. Una celebración que más allá del componente religioso, es una tradición de gran importancia social y familiar para los hogares marroquíes.

Marruecos vuelve a celebrarla, después de que en 2025 fuera suspendida de forma excepcional por el rey Mohammed VI. El monarca pidió a la población que renunciara a ella por la sequía, la falta de ganado y el encarecimiento de los precios. Fue una decisión inédita en décadas.

Vuelven a los mercados las aglomeraciones, el regateo y las cuentas imposibles. En Temara, cerca de Rabat, las familias buscan en los corrales los mejores entre los cientos de borregos que balan a la espera de ser degollados el miércoles. Comparan precios y tamaños. Muchos esperan encontrar un cordero asequible pero pocos parecen conseguirlo. Mercado en Temara, cerca de Rabat, Marruecos Rtve

Muchas familias piden créditos para cumplir con la tradición Said ha viajado desde Italia para celebrar la fiesta con su familia. Mira las ovejas mientras reconoce que los precios están "muy caros". No quiere decir cuánto ha pagado por el suyo, pero admite que "hay mucha gente que no puede permitírselo". Malika recorre el mercado con su familia y explica a RTVE que llevan días visitando distintos puntos de venta de la región sin encontrar un cordero que entre en su presupuesto. "Dice el gobierno que hay ovejas por 1.000 dírhams (casi 100 euros al cambio), pero yo no las veo", lamenta su cuñado. Los precios este año se mueven entre los 3.000 y los 8.000 dírhams - entre unos 300 y 800 euros-, aunque algunos ejemplares llegan incluso a casi 1.000 euros. Y todo esto en un país donde el salario mínimo ronda precisamente los 300 euros mensuales y el sueldo medio apenas supera los 500. Por eso, cada año, muchas familias recurren a préstamos o créditos que tardan meses o años en pagar.