La peregrinación a La Meca en 2026: dos millones de fieles, temperaturas de 47ºC y en plena tensión bélica

Todo musulmán cuya salud y situación económica lo permita debe visitar, al menos, una vez en la vida la ciudad sagrada de La Meca en Arabia Saudí. Esta peregrinación es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la lismona, el ayuno, la oración y profesar la fe. En 2026, dos millones de personas tienen previsto cumplir con las obligaciones impuestas por su religión.

Hach es el término árabe que designa este viaje sagrado que se celebra entre el 24 y el 29 de mayo de 2026. Una palabra que, en sentido literal, significa "esforzarse de manera continua por alcanzar una meta". Y este año, conseguirlo quizás exija un esfuerzo adicional de fe.

Temperaturas máximas que oscilarán entre los 44 y 47 grados centígrados, el brote del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, la situación del hantavirus y la tensión bélica en Oriente Medio confluyen en el contexto actual para emprender un viaje que puede suponer al bolsillo entre 4.000 y 8.000 euros por persona.

Caída leve en las salidas desde España La agencia Rawahel Travel, con sede en Barcelona, organiza desde hace más de diez años viajes a Arabia Saudí. El periodo del hach "es la temporada alta" y este año sus responsables han notado una leve caída en la demanda. "Hemos organizado estancias para unas 150 personas este año" cuando para ellos lo normal eran "unas 200 y pico", asegura una portavoz. En el recuento mensual, también han notado un descenso de peticiones. Antes del estallido del conflicto, tramitaban "unos 50 pasajes al mes" para la umrah (peregrinación menor a La Meca que puede hacerse en cualquier momento del año) y, ahora, trabajan "en una media de 40". Caos en los cielos de Oriente Medio: miles de pasajeros afectados, mercancías en tierra y pérdidas millonarias El miedo frena a la hora de tomar la decisión final, pero aseguran desde la agencia, ellos tranquilizan a sus clientes con información permanente de las aerolíneas y sus contactos locales. El dinero necesario para costear el hach varía según el país de salida, el alojamiento reservado, el número de días y la cantidad de vuelos contratados. En un barrido por las webs de distintos operadores de viajes con sede en España, pueden encontrarse ofertas que arrancan en los 3.000 euros hasta llegar a los 8.000. Las agencias incluyen en sus servicios la tramitación del visado oficial para participar de los ritos del hach. Un paquete estándar oscila entre los 6.000-8000 euros. Cubren vuelos desde Madrid o Barcelona, ofrecen hoteles de entre cuatro y cinco estrellas, traslados internos en autobús y asistencia de entrada.

Prevención ante la situación en Oriente Medio Arabia Saudí, al igual que el resto de los países de Oriente, vive atenta a los últimos acontecimientos del conflicto que empezó en febrero de 2026. El alto el fuego es bastante frágil: se mantienen las amenazas de Irán, los ataques israelíes en el Líbano y la crisis en el estrecho de Ormuz. Irán amenaza con una "respuesta fuerte" si EE.UU. reanuda las hostilidades y Trump afirma que no tiene "prisa" El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aconseja a los ciudadanos españoles "aplazar su viaje a Arabia Saudí hasta nuevo aviso" ya que, "desde el inicio del actual conflicto regional, se han registrado ataques con drones o misiles desde el territorio iraní dirigidos contra objetivos en Riad y otras localidades" con especial incidencia "en el sur del país". También recomienda "mantenerse informado acerca de la evolución de la situación" y "evitar los lugares donde se puedan producir aglomeraciones".

Ébola y hantavirus: "especial seguimiento" A la guerra, se suma el temor a la enfermedad. Arabia Saudí ha asegurado que "está plenamente preparado" para abordar cualquier riesgo de salud antes la amenaza del ébola y el hantavirus. Los expertos buscan una vacuna para el brote ébola mientras las organizaciones critican la falta de recursos La Autoridad de Salud Pública saudita ha afirmado que, en coordinación con organismos internacionales, "monitorea de manera continua" la evolución del brote del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda así como la del hantavirus, según recoge la Agencia Islámica de Noticias. El país aplica medidas preventivas contra la expansión del ébola "desde julio de 2019", año en el que suspendió visados de entrada "para los pasajeros procedentes de las zonas afectadas durante la anterior ola del virus". Además, Riad ha activado equipos sanitarios en los puertos de entrada al país.

Temperaturas mínimas de 28 y máximas de hasta 47º El Centro Nacional de Meteorología de Arabia Saudita prevé que La Meca viva temperaturas mínimas de entre 28 y 31 grados centígrados mientras que las máximas oscilarán entre los 44 y los 47 grados centígrados. Según la Agencia Islámica de Noticias, también se prevé viento que levantará polvo y arena durante el día. Los niveles de humedad alcanzarán al 55% en algunos momentos. Más de 1.300 personas mueren en la peregrinación anual a La Meca en Arabia Saudí por la ola de calor En 2024, más de 1.300 personas fallecieron en la peregrinación anual a La Meca por una ola de calor que llegó a rozar los 52 grados centígrados. El Ministerio de Salud saudí informó en un comunicado de que 1.301 personas habían fallecido durante los ritos de hach afectados por estrés térmico. El 83% no estaban autorizados para realizar la peregrinación.