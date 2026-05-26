La frontera de Melilla registra colas de hasta 5 horas un día antes de la Fiesta del Cordero
- Delegación del Gobierno asegura que la "totalidad" de los carriles están abiertos
- El SUP considera que los gobiernos de España y Marruecos deben llegar a un acuerdo
Este miércoles la comunidad musulmana de Melilla celebrará el Eid al Adha, también conocida como Aid El Kebir o Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del calendario islámico. Como en años anteriores, cuando se acercan estas fechas, la frontera registra los días previos largas colas de espera.
Durante esta mañana han sido muchos los viajeros que han esperado cerca de 5 horas para cruzar el paso con Beni Enzar, aunque el fin de semana han llegado a alcanzar las 10 horas. La situación se agrava cuando viajan personas mayores o niños. "Nosotros somos adultos y aguantamos, pero viajar con nuestras hijas pequeñas es complicado", lamenta una viajera desde su coche después de hacer un trayecto en barco desde Alicante.
Con este contexto, hay quienes pasarán el Eid en Melilla. "Yo me he quedado este año a pasar la fiesta aquí porque no puedo, ¡tengo una prótesis y no puedo tardar mucho en el coche!", denuncia una melillense desde su vehículo mientras observa las colas en el perímetro fronterizo.
Los viajeros ven injusta esta situación y no entienden el porqué de esas colas. Piden que los gobiernos de España y Marruecos que arreglen este problema, que se abran más pasos fronterizos o que se habiliten más carriles de paso. Por su parte, la Delegación del Gobierno de España, ha confirmado a RTVE, que "la totalidad" de los carriles están abiertos.
Frontera inteligente
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que los trámites para pasar desde la parte española es de unos "5 o 10 minutos por persona". El problema, lo sitúan en Marruecos: "son ellos los que están haciendo que el embudo cada día sea mayor. Este fin de semana se han producido colas de hasta 10 horas, lo vemos una barbaridad", sentencia Jesús Ruiz Barranco, secretario general del SUP en Melilla.
El representante sindical de los policías, considera que las soluciones no pasan por abrir más pasos fronterizos porque no están reformados, como el de Beni Enzar. "En la frontera de Farhana, que ahora mismo es como una casa abandonada, se tendría que hacer una inversión muy grande y nosotros no lo vemos", señala Ruiz Barranco.
Tampoco creen desde el SUP que en Melilla se deban sumar más carriles ya que todos están abiertos. El secretario general además apunta apunta que "más personas querrían transitar y encima, con el personal que tenemos, sería insuficiente".
Para el SUP, que teme que estas largas colas sean todavía mayores en un par de semanas cuando se inicie la Operación Paso del Estrecho, la solución es que ambos gobiernos, el de España y Marruecos, lleguen a un acuerdo para agilizar los "embudos" que se producen.