La frontera de Melilla registra colas de hasta 5 horas un día antes de la Fiesta del Cordero

Este miércoles la comunidad musulmana de Melilla celebrará el Eid al Adha, también conocida como Aid El Kebir o Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del calendario islámico. Como en años anteriores, cuando se acercan estas fechas, la frontera registra los días previos largas colas de espera.

Durante esta mañana han sido muchos los viajeros que han esperado cerca de 5 horas para cruzar el paso con Beni Enzar, aunque el fin de semana han llegado a alcanzar las 10 horas. La situación se agrava cuando viajan personas mayores o niños. "Nosotros somos adultos y aguantamos, pero viajar con nuestras hijas pequeñas es complicado", lamenta una viajera desde su coche después de hacer un trayecto en barco desde Alicante.

Con este contexto, hay quienes pasarán el Eid en Melilla. "Yo me he quedado este año a pasar la fiesta aquí porque no puedo, ¡tengo una prótesis y no puedo tardar mucho en el coche!", denuncia una melillense desde su vehículo mientras observa las colas en el perímetro fronterizo.

Los viajeros ven injusta esta situación y no entienden el porqué de esas colas. Piden que los gobiernos de España y Marruecos que arreglen este problema, que se abran más pasos fronterizos o que se habiliten más carriles de paso. Por su parte, la Delegación del Gobierno de España, ha confirmado a RTVE, que "la totalidad" de los carriles están abiertos.