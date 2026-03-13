Seis años del cierre de la frontera de Melilla: menos tránsito y un modelo más controlado tras la pandemia

Este 13 de marzo se cumplen seis años del cierre de la frontera terrestre entre Melilla y Marruecos, una medida adoptada en 2020 para frenar la expansión del coronavirus que marcó un antes y un después en el funcionamiento del principal paso fronterizo de la ciudad. Desde entonces, el tránsito de personas y vehículos se ha reducido de forma significativa y el modelo de control ha cambiado con nuevas restricciones y modelos tecnológicos.

El cierre se produjo en la madrugada del 13 de marzo de 2020, cuando Marruecos suspendió el paso por los puestos fronterizos con Ceuta y Melilla en el marco de las medidas sanitarias contra la pandemia. Los pasos terrestres permanecieron clausurados durante 26 meses y no reabrieron hasta mayo de 2022, tras el acercamiento diplomático entre ambos países y el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI para iniciar una reapertura gradual.

En el caso de Melilla, solo volvió a operar el paso fronterizo de Beni-Enzar, el principal punto de conexión con la provincia marroquí de Nador. Los otros tres puestos (Farhana, Barrio Chino y Mariguari) siguen cerrados desde entonces y la Delegación del Gobierno ha confirmado a RTVE que no hay previsión de que vuelvan a abrir. Para el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, la pandemia fue un pretexto para cerrar la frontera porque "en agosto de 2018 no había Covid y Marruecos cerró la aduana comercial". La reapertura del paso fronterizo Beni Enzar se planteó con un modelo distinto al anterior, con controles más estrictos y un acceso limitado a quienes cumplen los requisitos de entrada al espacio Schengen o cuentan con autorizaciones específicas, como los trabajadores transfronterizos. Seis años después, el responsable del Sindicato Unificado de Policía en Melilla, Jesús Ruíz Barranco, considera que ya no existe el "caos" que había antes en el puesto fronterizo.