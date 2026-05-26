Sindicatos educativos reclaman protocolos frente al calor

Hasta 35 grados se han llegado a registrar dentro de las aulas asturianas estos días de temperaturas inusualmente altas, una situación insostenible para alumnos y profesores. Desde Comisiones Obreras y CSIF exigen un plan urgente, más inversión y medidas de protección tanto para este calor como para el frío.

Para ello, la Consejería de Educación tendría que reformar los edificios, como por ejemplo están haciendo las comunidades de vecinos. Aunque es cierto que los nuevos centros ya están adaptados a la normativa europea, no ocurre lo mismo con los más antiguos. Los sindicatos educativos denuncian que el acondicionamiento incumple las directivas de Bruselas sobre eficiencia enérgetica en edificios de la administración pública.

Además, exigen que haya un protocolo para suspender las clases siempre que se supere el límite legal permitido, que es de 27 grados.