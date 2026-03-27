Interior prevé "reforzar" la valla del paso de Barrio Chino en Melilla, mientras Amnistía Internacional critica el "blindaje" de fronteras
- La inversión supera el millón y medio de euros y se ejecutará a partir de 2026 durante dos años
- La organización pide vías legales y seguras y reclama investigar la tragedia de junio de 2022
El Ministerio del Interior prevé reforzar el perímetro fronterizo en el entorno del antiguo paso del Barrio Chino, en Melilla, con una inversión superior a 1,5 millones de euros. La actuación, adelantada por la Delegación del Gobierno tras la visita de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se ejecutará a partir de 2026 y tendrá una duración de dos años.
En respuesta a RTVE, Interior señala que “la inversión de 1,5 millones prevé reforzar, por un lado, la valla perimetral en la zona del Barrio Chino y, por otro, los peines invertidos”, y añade que en este último caso se hará “con elementos que dificulten la superación de estas barreras”. El Ministerio precisa además que “no podemos concretar aún más detalles” sobre esos elementos y confirma que “en este momento no está prevista su apertura”.
ONG piden vías legales y seguras
La medida ha sido criticada por Amnistía Internacional, que cuestiona que Europa opte por “blindarse” en lugar de facilitar vías legales y seguras para las personas migrantes. En un contexto marcado por los conflictos geopolíticos, Virginia Álvarez, responsable de Investigación de la organización, considera que reforzar las fronteras no es una solución eficaz.
El paso fronterizo del Barrio Chino permanece sin actividad desde marzo de 2020, cuando Marruecos cerró los pasos terrestres con Ceuta y Melilla en el marco de la pandemia. Desde entonces, este espacio se ha ido desmontando de forma progresiva. En los últimos años se han retirado vallas que ordenaban el tránsito de personas y también los tornos peatonales, al considerar la Delegación del Gobierno que ya no tenían utilidad.
Antes de su cierre, este era uno de los principales puntos de paso entre Melilla y Marruecos, con miles de trabajadores transfronterizos cruzando a diario y una intensa actividad ligada al porteo de mercancías, una práctica ya desaparecida. En este mismo lugar se produjo el intento de salto a la valla del 24 de junio de 2022, en el que murieron al menos 23 personas, según cifras oficiales, aunque Amnistía Internacional eleva ese balance a más de 100 y continúa reclamando una investigación sobre lo ocurrido.
La organización insiste en la necesidad de habilitar alternativas como sistemas de contratación más ágiles o la posibilidad de solicitar protección internacional en embajadas. También muestra su preocupación por la implantación de la denominada "frontera inteligente", al considerar que puede tener efectos discriminatorios. En su visita a Melilla, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, defendió que la política pública de gestión de fronteras "respeta la seguridad y los derechos humanos". Actualmente, el único paso operativo en Melilla es el de Beni Enzar, donde está prevista la entrada "plenamente en vigor" del sistema Entry Exit System el próximo 10 de abril.