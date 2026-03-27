Interior prevé "reforzar" la valla del paso de Barrio Chino en Melilla, mientras Amnistía Internacional critica el "blindaje" de fronteras

El Ministerio del Interior prevé reforzar el perímetro fronterizo en el entorno del antiguo paso del Barrio Chino, en Melilla, con una inversión superior a 1,5 millones de euros. La actuación, adelantada por la Delegación del Gobierno tras la visita de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se ejecutará a partir de 2026 y tendrá una duración de dos años.

En respuesta a RTVE, Interior señala que “la inversión de 1,5 millones prevé reforzar, por un lado, la valla perimetral en la zona del Barrio Chino y, por otro, los peines invertidos”, y añade que en este último caso se hará “con elementos que dificulten la superación de estas barreras”. El Ministerio precisa además que “no podemos concretar aún más detalles” sobre esos elementos y confirma que “en este momento no está prevista su apertura”.