El Gobierno invertirá 100 millones de euros en la mejora de las instalaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las ciudades autónomas

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha visitado Melilla para anunciar las obras que mejorarán las instalaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional y de la Comandancia de la Guardia Civil. El dinero que se va a invertir son 100 millones de euros, una cantidad a compartir con Ceuta.

Calvo ha anunciado que de los 900 millones que aprobó ayer el Consejo de Ministros para un plan de inversión en infraestructuras de seguridad hasta el año 2034. De esta cifra, un 11% se destinará a las ciudades autónomas. En el caso de Melilla van a utilizarse para ampliar y rehabilitar la Jefatura Superior de la Policía Nacional, incluida la galería de tiro demandada por los agentes, y llevar a cabo una reforma integral de la Comandancia de la Guardia Civil. No se ha especificado exactamente qué partida irá destinada a cada territorio y también quedan por concretarse los plazos de las obras.