El Gobierno invertirá 100 millones de euros en la mejora de las instalaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las ciudades autónomas
- La secretaria de Estado de Seguridad se ha reunido en Melilla con los máximos responsables de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- Aina Calvo reconoce que la frontera inteligente del paso de Beni Enzar necesita algunas mejoras
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha visitado Melilla para anunciar las obras que mejorarán las instalaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional y de la Comandancia de la Guardia Civil. El dinero que se va a invertir son 100 millones de euros, una cantidad a compartir con Ceuta.
Calvo ha anunciado que de los 900 millones que aprobó ayer el Consejo de Ministros para un plan de inversión en infraestructuras de seguridad hasta el año 2034. De esta cifra, un 11% se destinará a las ciudades autónomas. En el caso de Melilla van a utilizarse para ampliar y rehabilitar la Jefatura Superior de la Policía Nacional, incluida la galería de tiro demandada por los agentes, y llevar a cabo una reforma integral de la Comandancia de la Guardia Civil. No se ha especificado exactamente qué partida irá destinada a cada territorio y también quedan por concretarse los plazos de las obras.
Funcionamiento de la frontera inteligente
La secretaria de Estado de Seguridad también ha visitado el perímetro y el paso de Beni Enzar. En este sentido, fuentes de la delegación del Gobierno de Melilla han informado que el Estado reforzará con más de 1,5 millones de euros el vallado fronterizo para evitar las entradas irregulares. Calvo reconoce que, en el tiempo que lleva en funcionamiento la frontera inteligente, "han detectado aspectos en los que se puede mejorar" la instalación. Una de las últimas investigaciones periodísticas desarrolladas por la Fundación porCausa advierte que el uso de la inteligencia artificial en la frontera "amplifica y normaliza prejuicios raciales". Por su parte, desde el Ministerio del Interior aseguran que la política pública de gestión de fronteras "respeta la seguridad y los derechos humanos".