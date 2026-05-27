La bandera de Pakistán en Westminster: no se iza por primera vez ni de forma permanente
- Se trata de una tradición anual con todos los países de la Commonwealth en su día nacional
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En redes sociales critican que en la Abadía de Westminster de Londres se "iza ahora la bandera de Pakistán" y comparten un vídeo de la insignia ondeando en lo alto de dicha iglesia. Son imágenes del 23 de marzo de 2026 y corresponden a la conmemoración del Día de Pakistán. La bandera no se ha colocado por primera vez ni de forma permanente. Es una tradición anual que se realiza con todos los países que forman parte de la Commonwealth en su día nacional.
Un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 23 de mayo dice: "ATERRADOR. La Abadía de Westminster, fundada en 960 d.C., escenario de 40 coronaciones, 16 bodas reales y sede de la Tumba del Soldado Desconocido, iza ahora la bandera de Pakistán". La publicación adjunta un vídeo de 1 minuto y 46 segundos que muestra la Abadía de Westminster de Londres (Reino Unido) con la bandera de Pakistán ondeando en una de sus torres. Esta misma grabación la difundió previamente Paul Goldin, líder del partido de extrema derecha británico 'Britain First', en su perfil de X con la siguiente afirmación en inglés: "¡Izar la bandera paquistaní en el edificio cristiano más sagrado de Gran Bretaña es pura traición!"
Una tradición anual con todos los países de la Commonwealth
Se trata de un vídeo del 23 de marzo de 2026 por la conmemoración anual del Día Nacional de Pakistán en la Abadía de Westminster. A través de una búsqueda inversa de imagen averiguamos que la grabación de redes se difunde el 23 de mayo en esta publicación de TikTok que dice en inglés: "La bandera paquistaní ondea en la Abadía de Westminster con motivo del servicio especial del Día de Pakistán, una tradición anual".
El 24 de marzo, la Alta Comisión de Pakistán en Londres compartió desde sus perfiles oficiales de X e Instagram otro vídeo que muestra la misma escena desde otra perspectiva señalando que "este privilegio se concede a todos los miembros de la Commonwealth en sus respectivos Días Nacionales". En otra publicación de X difundieron más imágenes de ese momento y destacaron que "un gran número de ciudadanos británicos y feligreses de la iglesia asistieron al evento". Según indica en su web la representación diplomática, "cada año, la Abadía de Westminster invita a la Alta Comisión a un servicio vespertino especial en el Día de Pakistán para orar por la nación, sus líderes y su pueblo". En el perfil de X de este organismo encontramos imágenes de la misma celebración en los años 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 y 2017.
Es una tradición que en la Abadía de Westminster ondeen temporalmente banderas de países miembro de la Commonwealth como es Pakistán. La cuenta oficial de este monumento en X explicó el 1 de febrero de 2025 "que la Abadía de Westminster es la Iglesia de la Commonwealth" y que "esto significa que, en ocasiones especiales, podrías ver la bandera de uno de los países de la Commonwealth ondeando aquí". La norma que rige es que "se iza una bandera nacional el día en que la Alta Comisión de un estado miembro de la Commonwealth está representada en el servicio vespertino".
No es una práctica exclusiva de Pakistán. En otras ocasiones se han colocado banderas de otros países en sus días nacionales en lo alto de la Abadía de Westminster. Puedes comprobarlo en estas imágenes del izado de la bandera de Canadá, la de Jamaica y la de Sri Lanka.
Algunos de los mensajes de redes que difunden el vídeo descontextualizado añaden que "miles de niñas británicas han sido violadas por hombres paquistaníes en el Reino Unido". En VerificaRTVE hemos consultado los datos del Servicio de la Fiscalía de la Corona (la Fiscalía británica) sobre "procesados y condenados por delitos de violación en Inglaterra y Gales en 2024-2025, desglosados por la etnia declarada por el propio acusado". De acuerdo con estas cifras, en ese periodo de tiempo, el número de paquistaníes procesados por dicho delito fue de 180 frente a 2.223 británicos y el número de pakistaníes condenados por delito de violación fue de 101 frente a 1.346 británicos.
Este tipo de vídeos son objeto recurrente de desinformación
No es la primera vez que se comparten imágenes descontextualizadas de la misma conmemoración para extender la islamofobia. En 2024 se difundió una grabación de la bandera de Pakistán izada en la Abadía de Westminster con mensajes que aseguraban que ondeaba "durante la Semana Santa como señal de la toma de control de Londres por el islam".
En 2025 trasladaron la misma idea con otra secuencia y la agencia Reuters aclaró que el vídeo que mostraba "la bandera de Pakistán en la Abadía de Westminster era por el Día Nacional, no por la Semana Santa". Entonces, un portavoz de la Abadía declaró a la agencia de noticias que era "una tradición de décadas izar la bandera de una nación de la Commonwealth cuando su alta comisión asiste a las vísperas, conmemorando el día nacional del país".
En VerificaRTVE ya hemos advertido en otras ocasiones de la difusión de contenidos descontextualizados para alimentar el discurso de odio contra las personas musulmanas. Te aclaramos que este vídeo no muestra a musulmanes "a la caza" de cristianos en Reino Unido.