La bandera de Pakistán en Westminster: no se iza por primera vez ni de forma permanente

En redes sociales critican que en la Abadía de Westminster de Londres se "iza ahora la bandera de Pakistán" y comparten un vídeo de la insignia ondeando en lo alto de dicha iglesia. Son imágenes del 23 de marzo de 2026 y corresponden a la conmemoración del Día de Pakistán. La bandera no se ha colocado por primera vez ni de forma permanente. Es una tradición anual que se realiza con todos los países que forman parte de la Commonwealth en su día nacional.

Un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 23 de mayo dice: "ATERRADOR. La Abadía de Westminster, fundada en 960 d.C., escenario de 40 coronaciones, 16 bodas reales y sede de la Tumba del Soldado Desconocido, iza ahora la bandera de Pakistán". La publicación adjunta un vídeo de 1 minuto y 46 segundos que muestra la Abadía de Westminster de Londres (Reino Unido) con la bandera de Pakistán ondeando en una de sus torres. Esta misma grabación la difundió previamente Paul Goldin, líder del partido de extrema derecha británico 'Britain First', en su perfil de X con la siguiente afirmación en inglés: "¡Izar la bandera paquistaní en el edificio cristiano más sagrado de Gran Bretaña es pura traición!"