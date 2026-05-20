No es una comparativa de un barrio inglés antes y después de la llegada de inmigrantes a Europa, es IA

En redes sociales circula una foto con dos imágenes de una misma calle y la presentan como si fuera un barrio inglés antes y después de la llegada de inmigrantes. Es falso, la instantánea está generada con inteligencia artificial (IA).

Una publicación compartida más de 15.000 veces en X y con más de 709.000 visualizaciones desde el 18 de mayo muestra una imagen con dos fotografías de una misma calle: una en blanco y negro en la que aparece un niño en bicicleta, dos policías y otras personas con vestimenta antigua; la otra, en color, muestra a un hombre con túnica, mujeres con velo islámico y el asfalto cubierto de basura. El mensaje que las adjunta dice en francés: "Para los idiotas y traidores que decían que el gran reemplazo era una fantasía de la extrema derecha...".

No es una comparativa real, es IA No son dos fotografías de un mismo barrio inglés antes y después de la llegada de inmigrantes a Europa. En VerificaRTVE hemos analizado ambas imágenes con herramientas de detección de IA. Tanto Hive Moderation como SightEngine confirman el uso de esta tecnología con un 99% de probabilidad. Puedes comprobarlo en la imagen inferior. La herramienta Hive concluye que las dos imágenes están creadas con IA VerificaRTVE Además, ambas instantáneas presentan errores gráficos característicos de contenidos generados con IA. Es el caso de los rostros deformados o repetidos o las letras mal representadas en algunos de los carteles y en el autobús. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen. Imágenes con errores gráficos señalados con círculos rojos VerificaRTVE