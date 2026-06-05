El misterioso anuncio de 'Pepsi' y el uso de la IA para la publicidad

Circula en redes sociales un anuncio protagonizado por el entrenador Pep Guardiola y algunos usuarios lo presentan como si fuera un 'spot' publicitario real de la bebida Pepsi. Pero es un vídeo generado con inteligencia artificial y la marca no lo ha difundido a través de sus canales oficiales ni se ha atribuido, a fecha de publicación de este artículo, su autoría. Analizamos con expertos en publicidad y derecho digital cómo está influyendo la inteligencia artificial (IA) en el marketing.

Se trata de un 'spot' de 25 segundos en el que aparece un niño caminando por una calle hasta que ve a Pep Guardiola y va al encuentro del exentrenador del Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City. El anuncio finaliza con un juego de palabras entre 'Pep' y la bebida 'Pepsi' (PepSí), mientras suena la canción 'Wonderwall', de Oasis. "Pepsi se lució con esta publicidad. Muy superior al resto", dice un mensaje de X compartido más de 4.000 veces desde el 3 de junio. Otra afirma: "Anuncio del año: Pepsi. La música. Dos palabras. Sencillamente espectacular!".

Sin embargo, el vídeo está hecho con inteligencia artificial y no lo ha difundido esta marca. Hemos comprobado con dos herramientas de detección de IA que el anuncio está generado artificialmente. Hive muestra que está hecho con IA con más de un 99% de fiabilidad en su predicción y TruthScan obtiene la misma conclusión con un 84%. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Además, el vídeo tiene varios indicios claros de haber sido generado con IA, como la ilegibilidad de los letreros que aparecen en la calle.

Resultado del análisis del vídeo con Hive y TruthScan. VerificaRTVE VerificaRTVE

Un vídeo creado con IA que no ha difundido la marca Pepsi No encontramos este anuncio difundido en los perfiles de Pepsi en redes sociales ni en YouTube. En VerificaRTVE hemos contactado con la marca para consultar la autenticidad del vídeo y, a fecha de publicación de este artículo, no hemos recibido respuesta. Mediante una búsqueda inversa, detectamos que el vídeo se difunde desde el 10 de mayo y encontramos su posible origen en una cuenta de TikTok que suele difundir contenidos generados con IA y que se atribuye su autoría. En la descripción del vídeo indica: "¿Acabamos de crear el mejor anuncio de la historia? Concepto no oficial creado por fans. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios. Este proyecto no está afiliado, patrocinado ni respaldado por ningún titular de derechos". También hemos contactado con ellos y, a fecha de publicación de este artículo, no hemos recibido respuesta. Pepsi hizo otra campaña publicitaria en Argentina en 2013 en la que también unían el nombre de Pep Guardiola al de la bebida: "Mou no, Pep sí", tal y como recogieron entonces varios medios de comunicación (1, 2 y 3). El experto en derecho digital Borja Adsuara aprecia en este caso puede ser que una persona muy creativa "quiere demostrar que sabe hacer anuncios y se le ha ocurrido jugar con el nombre de Pep y la marca, pero no tiene los derechos de imagen de Pep (Guardiola) ni de la marca". Por tanto, cree que los suplantados "se lo pueden tomar como algo gracioso" o el creador "puede tener algún problema si intenta venderlo como un anuncio oficial". La ley considera una intromisión ilegítima del derecho a la imagen "la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios" o "comerciales". Por tanto, este tipo de creaciones no son legales, pero según Adsuara, "una cosa es que no sea legal y otra cosa es que te vayan a perseguir". "Te persiguen cuando existe un perjuicio", apunta, y "en este caso les están haciendo publicidad gratuita". También habría problemas, añade, si esa falsa publicidad "es políticamente incorrecta y la marca sale perjudicada".

El verdadero riesgo: los 'deepfakes' que suplantan a famosos para estafar "El mayor peligro" en este ámbito no son este tipo de reclamos publicitarios sino "la utilización de la imagen de famosos para fraude y estafas", señala Adsuara. Se refiere a los 'deepfakes' que suplantan a medios de comunicación y a personajes conocidos: "Tienen la apariencia de publicidad, pero ni han hecho ellos esa publicidad ni hay una plataforma de inversiones, sino que es para robarte el dinero". En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre estos fraudes y algunos de ellos emplean la imagen corporativa de Radiotelevisión Española (RTVE) o de sus presentadores. Así promociona X web fraudulentas que suplantan a RTVE y otros medios: ¿es posible frenarlo? Javier Menasalvas / Paula Peña / Verifica RTVE