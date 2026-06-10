A Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026

Circula en redes sociales que el futbolista Lamine Yamal se podría perder el debut de España en el Mundial 2026, el lunes 15 de junio contra Cabo Verde, porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido a Estados Unidos "que no se le permita la entrada al país". Es una invención sin pruebas. No han impedido a Lamine Yamal entrar en Estados Unidos, ya se encuentra en el país concentrado con la selección española en Chattanooga desde el 5 de junio.

Un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 9 de junio asegura en inglés que "la estrella del fútbol español Yamal podría no estar en el primer partido de del Mundial con España debido a problemas con la visa de EE.UU". Añade que "Netanyahu ha solicitado que no se le permita la entrada" al país porque sostuvo "una bandera palestina en una celebración".