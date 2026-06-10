A Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026
- Afirman sin pruebas que Netanyahu ha pedido que no dejen entrar al país a Yamal por ondear una bandera de Palestina
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Circula en redes sociales que el futbolista Lamine Yamal se podría perder el debut de España en el Mundial 2026, el lunes 15 de junio contra Cabo Verde, porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido a Estados Unidos "que no se le permita la entrada al país". Es una invención sin pruebas. No han impedido a Lamine Yamal entrar en Estados Unidos, ya se encuentra en el país concentrado con la selección española en Chattanooga desde el 5 de junio.
Un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 9 de junio asegura en inglés que "la estrella del fútbol español Yamal podría no estar en el primer partido de del Mundial con España debido a problemas con la visa de EE.UU". Añade que "Netanyahu ha solicitado que no se le permita la entrada" al país porque sostuvo "una bandera palestina en una celebración".
No le han impedido la entrada a EE.UU., ya está en el país
Lamine Yamal se encuentra en Estados Unidos desde el 5 de junio, cuando la selección aterrizó en Nashville y posteriormente se dirigió a su sede en Chattanooga, en el estado de Tennesee. En Los Deportes de La 1 (minuto 00:17) te mostramos a Lamine Yamal bajando del avión con el resto de la expedición española. También hay imágenes del joven futbolista entrenando con la selección el 6 de junio en Baylor School (Chattanooga, condado de Hamilton), el lugar donde se prepara ‘La Roja’.
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Mediante una búsqueda por las palabras clave "Lamine Yamal" y "Benjamin Netanyahu", no hemos encontrado ningún registro de que el primer ministro israelí haya solicitado al Gobierno de Estados Unidos que le prohíba acceder a su país ni de que haya tenido problemas con su visado. En VerificaRTVE hemos consultado sobre este asunto a la Embajada de Israel en España, pero a fecha de publicación de este artículo no hemos recibido respuesta.
Mostró una bandera palestina celebrando el título de Liga
Lamine Yamal ondeó una bandera de Palestina durante la celebración de la Liga del FC Barcelona el 14 de mayo. El propio futbolista subió a su perfil de Instagram una foto con la bandera. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, criticó públicamente el gesto del futbolista: "No guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Sin embargo, Katz no se refirió al Mundial ni a Estados Unidos en ese mensaje.
Existen dudas sobre la participación de Lamine Yamal contra Cabo Verde, pero no por problemas con su visado, sino porque arrastra una lesión desde finales de abril que le impidió participar en los últimos partidos de Liga con el Barcelona. La selección jugó un amistoso en Puebla (México) contra Perú el 8 de junio (madrugada del 9 en España), pero Lamine Yamal, al igual que Nico Williams y Víctor Muñoz, se quedó en la concentración en Chattanooga recuperándose de su lesión.
Otros futbolistas sí han tenido problemas para entrar en Estados Unidos para jugar el Mundial 2026. El delantero de Irak Aymen Hussein fue retenido durante 7 horas en un aeropuerto y la selección de Irán solo ha recibido visados de 24 horas para jugar sus partidos y por ello está concentrada en México. Además, al árbitro somalí Omar Artan le han prohibido entrar al país, a pesar de haber sido designado por la FIFA como colegiado en este torneo.