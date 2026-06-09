La calma antes de la tormenta: España regresa a Chattanooga tras el último amistoso previo al Mundial

Se acabaron las probaturas. Lo siguiente ya es fuego real. La selección española mira a su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer a Perú en Puebla (3-1) en el último test previo a la Copa del Mundo.

Un partido que tuvo algo más de ensayo que el anterior ante Irak y en el que Luis de la Fuente sí presentó en esta ocasión un once reconocible. La selección ya ha regresado a Chattanooga, donde este miércoles disfrutará de una jornada de descanso y recuperación antes de comenzar a preparar el debut mundialista del lunes ante Cabo Verde.

07.29 min Resumen del partido amistoso Perú - España

Un equipo y una versión más cercana a lo que quiere el seleccionador Luis de la Fuente planteó el duelo ante Perú con un once que podría parecerse mucho al que comience el Mundial el próximo lunes en Atlanta. Las únicas dudas parecen estar en los extremos, donde las posibles ausencias de Lamine y Nico parece dejar paso a Baena y Ferran. Ambos fueron de la partida en Puebla y cuentan con la máxima confianza del seleccionador. Especialmente activo estuvo el valenciano, que sirvió en bandeja el 2-0 a Pedri y que ya marcó el único gol de España en el primer amistoso ante Irak. Quien también quiere pujar por uno de esos dos huecos es Yéremy Pino, que salió en el segundo acto y participó en el tercer gol de la Roja, obra del portero Gallese en propia meta. “⚽️¡¡GOOOOOL DE PEDRI!!

🤝¡Se la "regaló" su compañero Ferran Torres!



🇵🇪 Perú 0-2 España 🇪🇸 | #SelecciónRTVE



📺Sigue el partido EN DIRECTO en la @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/oZv23fkCmv pic.twitter.com/8rYeADiMKr“ — Teledeporte (@teledeporte) June 9, 2026 Luis de la Fuente apostó por su centro del campo predilecto, con Rodri acompañando a Fabián y Pedri en la sala de máquinas. En la defensa y con los laterales definidos (Cucurella y Marcos Llorente), las únicas incógnitas estarían en el centro de la zaga, aunque la combinación de experiencia y juventud de la pareja Laporte-Cubarsí parece ser la fórmula preferida por el seleccionador. El preparador riojano no ha querido correr ningún riesgo en estos dos partidos de preparación. La carga de minutos en las piernas de los jugadores tras la temporada con sus clubes es un factor a tener en cuenta en el torneo y De la Fuente ha repartido mucho el tiempo de juego en ambos duelos. La Roja no ha tenido que lamentar ninguna lesión mientras continúan los procesos de recuperación de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. Los tres atacantes son duda para el duelo del lunes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.