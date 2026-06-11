No lanzan billetes a Infantino en este vídeo: es el expresidente de la FIFA Joseph Blatter y la grabación es de 2015
- A Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026
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En redes sociales difunden un vídeo y dicen que muestra cómo el cómico Simon Brodkin "lanzó billetes de dinero falso sobre Gianni Infantino", el presidente de la FIFA, en protesta por el precio de las entradas del Mundial 2026. Es falso. El vídeo es de 2015, cuando el humorista británico tiró billetes a Joseph Blatter, quien entonces dirigía la FIFA. No hay ningún registro de que haya sucedido lo mismo en una conferencia de prensa de Gianni Infantino.
Una publicación de X del 10 de junio, compartida más de 7.000 veces, difunde un vídeo de 19 segundos en el que un hombre irrumpe en una rueda de prensa de la FIFA lanzando billetes al aire. El texto dice: "¡Así se denuncia la corrupción de la FIFA! Simon Brodkin volvió a hacerlo: lanzó billetes de dinero falso sobre Gianni Infantino y los directivos de la FIFA durante una conferencia de prensa". El mensaje critica el precio de las entradas para el Mundial 2026, al igual que el texto sobreimpreso en el vídeo, que dice en inglés: "Codicia en las entradas de la Copa del Mundo".
No lanzan billetes a Infantino en este vídeo, es Blatter en 2015
La grabación no es actual. Es un vídeo del 20 de julio de 2015 y el hombre al que le lanzan billetes no es el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sino su antecesor en el cargo, Joseph Blatter, que dirigió el máximo organismo del fútbol mundial entre 1998 y 2015.
La escena la publicaron entonces varios medios de comunicación internacionales (1, 2 y 3). Todos se hicieron eco de que el cómico Simon Brodkin, cuyo nombre artístico es Lee Nelson, interrumpió la rueda de prensa de Blatter, le entregó un fajo de billetes y le lanzó el resto, al tiempo que pedía la concesión del Mundial de 2026 para Corea del Norte. La FIFA demandó al humorista, que meses después contó la broma en declaraciones a la BBC.
El incidente sucedió en medio de un escándalo de corrupción y sobornos en la FIFA que obligó a dimitir a Blatter solo tres días después de ser reelegido y que provocó la detención de varios directivos. El día en el que le lanzaron los billetes, el 20 de julio, Blatter anunciaba la fecha de las elecciones para escoger a su sucesor. En esa votación, en 2016, llegó al cargo Gianni Infantino.
La rueda de prensa de Infantino, sin incidentes similares
Este miércoles, el actual presidente de la FIFA ha comparecido en una rueda de prensa en Ciudad de México, en la que ha defendido los precios de las entradas del Mundial, pero no se ha producido ningún incidente relacionado con el lanzamiento de billetes. Mediante una búsqueda por los nombres de Infantino y el cómico Simon Brodkin, tampoco obtenemos ningún registro de lo que afirma el mensaje de redes.
En RTVE Noticias explicamos los costes que sufren los aficionados para viajar a este torneo y las cifras astronómicas en la venta oficial de entradas, salvo aquellas que forman parte de los costes reducidos.
Antes de que comience el campeonato ya han circulado varios mensajes que desinforman sobre el Mundial 2026. En VerificaRTVE te hemos aclarado que a Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos y que la selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial.