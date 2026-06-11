No lanzan billetes a Infantino en este vídeo: es el expresidente de la FIFA Joseph Blatter y la grabación es de 2015

En redes sociales difunden un vídeo y dicen que muestra cómo el cómico Simon Brodkin "lanzó billetes de dinero falso sobre Gianni Infantino", el presidente de la FIFA, en protesta por el precio de las entradas del Mundial 2026. Es falso. El vídeo es de 2015, cuando el humorista británico tiró billetes a Joseph Blatter, quien entonces dirigía la FIFA. No hay ningún registro de que haya sucedido lo mismo en una conferencia de prensa de Gianni Infantino.

Una publicación de X del 10 de junio, compartida más de 7.000 veces, difunde un vídeo de 19 segundos en el que un hombre irrumpe en una rueda de prensa de la FIFA lanzando billetes al aire. El texto dice: "¡Así se denuncia la corrupción de la FIFA! Simon Brodkin volvió a hacerlo: lanzó billetes de dinero falso sobre Gianni Infantino y los directivos de la FIFA durante una conferencia de prensa". El mensaje critica el precio de las entradas para el Mundial 2026, al igual que el texto sobreimpreso en el vídeo, que dice en inglés: "Codicia en las entradas de la Copa del Mundo".