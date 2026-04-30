El presidente de la FIFA anuncia que Irán jugará el mundial en EE.UU. y Trump se muestra conforme

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dado este jueves "por supuesto" que Irán jugará el próximo mundial de fútbol y que su selección entrará sin problemas en Estados Unidos, a pesar de que el propio Gobierno iraní había descartado esta participación en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

"Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", ha dicho Infantino durante el congreso anual de la federación en Vancúver (Canadá), desde donde ha asegurado que ya "hay suficientes problemas en el mundo" y que la competición estival puede contribuir a tender puentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al anuncio en declaraciones ante los periodistas, para al menos no oponerse a una hipotética participación iraní. "Si Infantino lo dice, me parece bien", ha aseverado. "Creo que les dejaré jugar", ha señalado.

El mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio a tres bandas, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. La incertidumbre por el conflicto había puesto en duda la participación de Irán, un país sobre el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar el 28 de febrero una cascada de bombardeos que fue a su vez respondido por Teherán con ataques de represalia a otros países de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, aseguró en marzo que no se daban las "condiciones" para que la selección local participase, entre otras cosas porque consideraba a Estados Unidos responsable del asesinato del anterior líder supremo, Alí Jameneí. Sobre el papel, el combinado de su país debería jugar sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su país para albergar los partidos de Irán, pero la FIFA ya había asegurado que no contemplaba la posibilidad de un traslado de sede.