La FIFA no contempla que Irán dispute el Mundial fuera de Estados Unidos pese al ofrecimiento de México
- Los organizadores apelan a respetar el calendario oficial pese a la petición iraní y la disposición de Claudia Sheinbaum
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La FIFA ha descartado la posibilidad de que la selección de Irán traslade sus partidos del Mundial 2026 a México, tras la propuesta del conjunto asiático a la organización, afirmando que "espera" que los equipos compitan según el calendario original.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán en el Mundial de 2026 debido a sus dificultades para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA no parece dispuesta a contemplar.
La mandataria mexicana recogió el ofrecimiento del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien habia afirmado que estaba "negociando" con la FIFA para trasladar los partidos del equipo nacional iraní fuera de Estados Unidos, como medida tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en territorio iraní.
Sin embargo, un portavoz de la FIFA declaró que la FIFA mantiene "un contacto regular" con todas las federaciones miembro participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para discutir la planificación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero que "espera" que todos los equipos participantes compitan "según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025".
Si la FIFA mantiene esta postura, parece probable que Irán se vea obligado a retirarse. Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, frente a Bélgica en Atlanta el 21 del mismo mes, y contra Egipto en Seattle el 26 de junio.
Además, si tanto Irán como Estados Unidos terminaran segundos en sus respectivos grupos, ambos equipos se enfrentarían en los dieciseisavos de final.
Irán trabaja en la opción de México
La embajada iraní en territorio mexicano informó el lunes de que la Ffiri lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México.
En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".
"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.
"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó: "Queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".
El jueves pasado, Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".
Por su parte, la embajada iraní en México publicó el martes un mensaje en X con declaraciones del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Taj. "Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, desde luego que no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México", afirmó Taj.