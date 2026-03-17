La FIFA no contempla que Irán dispute el Mundial fuera de Estados Unidos pese al ofrecimiento de México

La FIFA ha descartado la posibilidad de que la selección de Irán traslade sus partidos del Mundial 2026 a México, tras la propuesta del conjunto asiático a la organización, afirmando que "espera" que los equipos compitan según el calendario original.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán en el Mundial de 2026 debido a sus dificultades para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA no parece dispuesta a contemplar.

La mandataria mexicana recogió el ofrecimiento del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien habia afirmado que estaba "negociando" con la FIFA para trasladar los partidos del equipo nacional iraní fuera de Estados Unidos, como medida tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en territorio iraní.

Sin embargo, un portavoz de la FIFA declaró que la FIFA mantiene "un contacto regular" con todas las federaciones miembro participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para discutir la planificación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero que "espera" que todos los equipos participantes compitan "según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025".

Si la FIFA mantiene esta postura, parece probable que Irán se vea obligado a retirarse. Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, frente a Bélgica en Atlanta el 21 del mismo mes, y contra Egipto en Seattle el 26 de junio.

Además, si tanto Irán como Estados Unidos terminaran segundos en sus respectivos grupos, ambos equipos se enfrentarían en los dieciseisavos de final.