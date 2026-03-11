Trump garantiza a Infantino la participación de Irán en el Mundial; crisis de deserciones en el equipo femenino

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha salpicado el mundo deportivo, aunque el presidente de los EE.UU., Donald Trump ha asegurado que el combinado iraní masculino es "bienvenido" a participar en el Mundial de fútbol este verano en suelo estadounidense. Así lo ha asegurado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una conversación telefónica con el anterior.

En categoría femenina la federación iraní se ha encontrado con otra crisis estos días cuando seis de sus integrantes se han negado a viajar con el equipo desde Australia, donde se han quedado refugiadas solicitando asilo político, después de jugar un partido de la Copa de Asia contra Corea del Sur.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

Tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, fue el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el que puso en duda la participación de la selección persa en el Mundial: "Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", dijo.

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, pidió en una entrevista a RTVE Noticias que Estados Unidos e Israel sean expulsados de las competiciones internacionales por el conflicto bélico que vive Oriente Medio. Zabib ha asegurado que la intención de su país es jugar el Mundial, siempre que tengan la garantía de que “les tratarán como al resto de selecciones”.