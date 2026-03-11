Trump garantiza a Infantino la participación de Irán en el Mundial; crisis de deserciones en el equipo femenino
- En una conversación entre ambos, el presidente de los EE.UU. dijo que el equipo asiático es "bienvenido al torneo"
- Siete integrantes de la selección iraní femenina piden asilo en Australia tras un partido de la Copa de Asia
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha salpicado el mundo deportivo, aunque el presidente de los EE.UU., Donald Trump ha asegurado que el combinado iraní masculino es "bienvenido" a participar en el Mundial de fútbol este verano en suelo estadounidense. Así lo ha asegurado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una conversación telefónica con el anterior.
En categoría femenina la federación iraní se ha encontrado con otra crisis estos días cuando seis de sus integrantes se han negado a viajar con el equipo desde Australia, donde se han quedado refugiadas solicitando asilo político, después de jugar un partido de la Copa de Asia contra Corea del Sur.
“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.
“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.
En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.
Tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, fue el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el que puso en duda la participación de la selección persa en el Mundial: "Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", dijo.
El embajador de Irán en España, Reza Zabib, pidió en una entrevista a RTVE Noticias que Estados Unidos e Israel sean expulsados de las competiciones internacionales por el conflicto bélico que vive Oriente Medio. Zabib ha asegurado que la intención de su país es jugar el Mundial, siempre que tengan la garantía de que “les tratarán como al resto de selecciones”.
Seis jugadoras de Irán piden asilo político en Australia
En categoría femenina la federación iraní tiene otro frente abierto después de que varias integrantes de su selección pidieran asilo político en Australia. El pasado martes se negaron a cantar el himno del país en un partido contra Corea de la Copa de Asia, hecho por el que fueron calificadas de "traidoras" por la televisión estatal de Irán.
Eso motivó que siete integrantes de la expedición pidieran asilo político por temor a las represalias. El resto de la expedición partió hacia Malasia, donde se encuentran a la espera de que la situación de conflicto les permita regresar a su país con garantías de seguridad, según confirmó a Efe la Confederación Asiática de Fútbol.
Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce después de que una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que habían aceptado protección humanitaria en Australia tras disputar la Copa de Asia cambiara de opinión.
El ministro australiano del Interior, Tony Burke, dijo este miércoles que la mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán en Australia para solicitar ser recogida, lo que provocó que se revelara la ubicación en la que se encontraba, hasta entonces mantenida en secreto por motivos de seguridad.
Burke indicó que, tras conocerse esa decisión, las otras seis iraníes que desean permanecer en Australia fueron trasladadas "de inmediato" a otro lugar desconocido para garantizar su seguridad.
El martes, cinco futbolistas expresaron inicialmente su deseo de permanecer en Australia por motivos de seguridad y recibieron visados humanitarios. Posteriormente, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico aceptaron también la oferta de protección.