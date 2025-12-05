Donald Trump recibe el premio FIFA de la paz por "promover el diálogo y la desescalada de numerosos conflictos"
- La entrega del premio ha tenido lugar durante el sorteo del Mundial de fútbol 2026 en Washington
- Trump ha afirmado que no le importa el premio y lo único que quiere hacer es "salvar vidas"
El presidente estadounidense Donald Trump, que ha hecho campaña perpetua durante el año 2025 para obtener el Premio Nobel de la Paz, ha recibido el galardón homónimo de la FIFA. Según la organización, se lo han otorgado por promover el diálogo y la desescalada de algunos de los conflictos más críticos.
Trump ha dominado la escena en el Kennedy Center en Washington este viernes, donde ha tenido lugar el sorteo del Mundial de fútbol. Por ello, se ha llevado toda la atención de las cámaras de televisión. El presidente estadounidense se ha situado en medio del mayor evento del mundo deportivo. Estados Unidos, junto a Canadá y México, acogerá el torno de fútbol el año que viene. El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también han estado ahí.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmando que el evento "será único, estelar, espectacular". La FIFA es el máximo organismo regulador del fútbol a nivel mundial. En el Kennedy Center ha cantado el tenor italiano Andrea Bocelli Nessum dorma para inaugurar el evento, una de las interpretaciones favoritas de Trump y clásico en sus mítines de campaña.
El evento deportivo más grande del mundo
Trump ha afirmado, justo antes de que diera comienzo sorteo, que "nadie pensó nunca que algo así pudiera suceder", refiriéndose a que EE.UU. fuera el anfitrión de este evento. El presidente republicano ha omitido que su país ya lo fue en el Mundial de 1994.
La FIFA anunció en noviembre que durante el sorteo se entregaría un nuevo premio anual denominado Premio de la Paz de la FIFA para "premiar a individuos que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz". Un vídeo, emitido previamente, elogiaba a Trump por resolver la guerra en Gaza e intentar parar la guerra en Ucrania.
El trofeo, un globo dorado llevado por manos levantadas, es más grande que el Nobel, que es solo una medalla. Según Infantino, el presidente estadounidense se merece el premio por "promover la paz y la unidad en todo el mundo". Trump calificó el premio como "un tributo muy bonito".
Trump presume de su gestión
Durante la entrega del premio se tomó un momento para felicitarse a si mismo. Ha afirmado que EE.UU. "no estaba muy bien" antes de que el asumiera el cargo.
El mandatario estadounidense ha recibido el premio la misma semana que su Administración congeló solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países tras el tiroteo de la semana pasada a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. También, recientemente, Trump ha despreciado a los inmigrantes somalíes de su país y los ha calificado de "basura". Sus comentarios provocaron protestas en EE.UU. y en el extranjero.
Sin embargo, Trump ha afirmado ante los periodistas que no le importa el premio y ha sentenciado que ha "resuelto ocho guerras" en sus 10 meses de presidencia. "No necesito premios, necesito salvar vidas" y ha añadido que ha "salvado millones y millones de vidas" y que es lo que quiere realmente hacer.