La Justicia de EE.UU. mantiene temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Washington
- La decisión llega tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó un miembro del cuerpo muerto y un herido
- La Administración de Trump disminuye la validez de los permisos de trabajo para migrantes de 5 años a 18 meses
El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha retirado temporalmente este jueves la orden de una jueza que había ordenado a finales de noviembre bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington.
La decisión se produce en medio de la campaña del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, supuestamente dirigida a reducir el crimen y que ha tenido mayor incidencia en ciudades y estados gobernados por el Partido Demócrata.
Se estudia establecer una suspensión prolongada
La corte ha accedido, de este modo, a la petición de la Administración Trump de anular la decisión de la magistrada Jude Cobb y permitir la movilización de tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Mientras, los jueces del órgano siguen estudiando establecer una suspensión prolongada del despliegue.
Con todo, Cobb ya había puesto su orden en pausa hasta el próximo jueves para dar tiempo a las autoridades federales a recurrir, según ha recogido el portal de noticias The Hill.
En su dictamen, la jueza de distrito determinó que el despliegue que actualmente incluye 2.000 efectivos de la Guardia Nacional por parte del Pentágono para "misiones no militares de disuasión del crimen", así como sus solicitudes de asistencia a tropas de otros estados, excedían la autoridad federal y violaban la ley.
La decisión del Tribunal de Apelaciones ha llegado mientras sigue hospitalizado el único de los dos miembros de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, que sobrevive al tiroteo presuntamente ejecutado por un ciudadano afgano de 29 años la pasada semana en la capital estadounidense y que mató a su compañera, Sarah Beckstrom.
Trump se reúne con la familia del soldado herido en el tiroteo de Washington
El propio Trump se ha reunido este jueves con la familia de Wolfe. Durante el encuentro en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense ha afirmado que espera que el sargento, quien recibió un disparo y se encuentra hospitalizado, esté mejorando y compartió una fotografía en Truth Social junto a sus padres y su hermano.
La muerte de su compañera, Beckstrom, conmocionó al personal militar y a la opinión pública, y Trump expresó su condolencia a familiares y compañeros de la víctima.
Las autoridades de seguridad continúan investigando las circunstancias del ataque y mantienen medidas preventivas alrededor de la Casa Blanca. En este sentido, Trump subrayó la importancia de la protección del personal militar y de la Guardia Nacional, y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de quienes sirven al país en funciones críticas fuera y dentro del país norteamericano.
La validez de los permisos de trabajo para migrantes pasan de 5 años a 18 meses
Tras el incidente, Trump ha recrudecido su discurso contra la inmigración y lo está materializando en una serie de medidas, como la paralización de todas las decisiones de asilo. Este jueves, la Ejecutiva del republicano ha anunciado la disminución de la duración máxima de los permisos de trabajo para migrantes, pasando de cinco años a 18 meses.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esta modificación afecta a refugiados, solicitantes de asilo y a personas con órdenes de deportación suspendidas, así como a quienes soliciten o hayan solicitado recientemente un Documento de Autorización de Empleo.
El USCIS ha explicado que, en algunos casos, la validez del permiso se limitará incluso a un año o se ajustará al período de libertad condicional o al Estatus de Protección Temporal (TPS).
El director del organismo, Joseph Edlow, ha justificado la decisión señalando que busca reforzar los controles migratorios: "Garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas".
Asimismo, ha añadido que, tras el reciente ataque, "queda aún más claro que el USCIS debe llevar a cabo controles frecuentes" sobre los extranjeros.
EE.UU. busca ampliar a más de 30 los países sujetos a su prohibición de viaje
Otras de las medidas que ha anunciado este jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es la posible ampliación a más de 30 los países incluidos en su prohibición de viaje.
Aunque ha evitado confirmar cifras exactas, sí que ha afirmado que Trump evalúa qué naciones incorporar por motivos de seguridad. Actualmente, EE.UU. mantiene restricciones sobre ciudadanos de 12 países y limitaciones adicionales para otros siete, justificadas en la prevención de la entrada de "terroristas extranjeros".
La posible ampliación se basa en la falta de gobiernos estables en ciertos países, lo que dificultaría obtener información fiable sobre sus ciudadanos. Medios estadounidenses han informado que el Gobierno estudia vetar hasta 36 países adicionales.
Tras el tiroteo, Trump prometió suspender de manera "permanente" la migración procedente de "países del tercer mundo", sin detallar cuáles. Desde su llegada al poder, el mandatario ha reforzado la aplicación de la ley migratoria, endureciendo los controles y enviando agentes federales a ciudades gobernadas por demócratas.