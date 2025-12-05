La Justicia de EE.UU. mantiene temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha retirado temporalmente este jueves la orden de una jueza que había ordenado a finales de noviembre bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington.

La decisión se produce en medio de la campaña del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, supuestamente dirigida a reducir el crimen y que ha tenido mayor incidencia en ciudades y estados gobernados por el Partido Demócrata.

Se estudia establecer una suspensión prolongada La corte ha accedido, de este modo, a la petición de la Administración Trump de anular la decisión de la magistrada Jude Cobb y permitir la movilización de tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Mientras, los jueces del órgano siguen estudiando establecer una suspensión prolongada del despliegue. Con todo, Cobb ya había puesto su orden en pausa hasta el próximo jueves para dar tiempo a las autoridades federales a recurrir, según ha recogido el portal de noticias The Hill. En su dictamen, la jueza de distrito determinó que el despliegue que actualmente incluye 2.000 efectivos de la Guardia Nacional por parte del Pentágono para "misiones no militares de disuasión del crimen", así como sus solicitudes de asistencia a tropas de otros estados, excedían la autoridad federal y violaban la ley. Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la "crisis de seguridad" La decisión del Tribunal de Apelaciones ha llegado mientras sigue hospitalizado el único de los dos miembros de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, que sobrevive al tiroteo presuntamente ejecutado por un ciudadano afgano de 29 años la pasada semana en la capital estadounidense y que mató a su compañera, Sarah Beckstrom.

Trump se reúne con la familia del soldado herido en el tiroteo de Washington El propio Trump se ha reunido este jueves con la familia de Wolfe. Durante el encuentro en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense ha afirmado que espera que el sargento, quien recibió un disparo y se encuentra hospitalizado, esté mejorando y compartió una fotografía en Truth Social junto a sus padres y su hermano. Dos soldados de la Guardia Nacional, en estado crítico tras ser tiroteados cerca de la Casa Blanca La muerte de su compañera, Beckstrom, conmocionó al personal militar y a la opinión pública, y Trump expresó su condolencia a familiares y compañeros de la víctima. Las autoridades de seguridad continúan investigando las circunstancias del ataque y mantienen medidas preventivas alrededor de la Casa Blanca. En este sentido, Trump subrayó la importancia de la protección del personal militar y de la Guardia Nacional, y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de quienes sirven al país en funciones críticas fuera y dentro del país norteamericano.

La validez de los permisos de trabajo para migrantes pasan de 5 años a 18 meses Tras el incidente, Trump ha recrudecido su discurso contra la inmigración y lo está materializando en una serie de medidas, como la paralización de todas las decisiones de asilo. Este jueves, la Ejecutiva del republicano ha anunciado la disminución de la duración máxima de los permisos de trabajo para migrantes, pasando de cinco años a 18 meses. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esta modificación afecta a refugiados, solicitantes de asilo y a personas con órdenes de deportación suspendidas, así como a quienes soliciten o hayan solicitado recientemente un Documento de Autorización de Empleo. 01.31 min Trump, contra los inmigrantes: anuncia medidas contra las personas extranjeras con papeles El USCIS ha explicado que, en algunos casos, la validez del permiso se limitará incluso a un año o se ajustará al período de libertad condicional o al Estatus de Protección Temporal (TPS). El director del organismo, Joseph Edlow, ha justificado la decisión señalando que busca reforzar los controles migratorios: "Garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas". Asimismo, ha añadido que, tras el reciente ataque, "queda aún más claro que el USCIS debe llevar a cabo controles frecuentes" sobre los extranjeros.