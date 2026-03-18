Sheinbaum invita al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol en México en un gesto de acercamiento

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha invitado al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá, según ha informado Zarzuela.

En su carta dirigida al rey, Sheinbaum expresa que este evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España", unos vínculos "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

La Casa Real ha recibido "con agrado" la invitación, "en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países", aunque no confirma si Felipe VI asistirá o no.