Sheinbaum invita al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol en México en un gesto de acercamiento
- La invitación fue enviada antes de que Felipe VI reconociera "abusos" en la conquista
- Se trata de un nuevo gesto en el clima de deshielo de las relaciones entre ambos países
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha invitado al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá, según ha informado Zarzuela.
En su carta dirigida al rey, Sheinbaum expresa que este evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España", unos vínculos "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".
La Casa Real ha recibido "con agrado" la invitación, "en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países", aunque no confirma si Felipe VI asistirá o no.
Acercamiento entre España y México
La misiva, datada el 3 de febrero, fue recibida el 24 de ese mismo mes, y se enmarca en un clima de acercamiento entre los dos países tras años de desencuentros. El pasado lunes, el monarca español reconoció "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles, un gesto que Sheinbaum agradeció el día siguiente. Tras el "enfriamiento de las relaciones" con España de los últimos años, "hay que reconocer" ese gesto "y seguir avanzando en el diálogo", afirmó la mandataria mexicana. Ahora se ha sabido que la invitación a México llegó antes de las palabras del rey.
El origen de la polémica se sitúa en 2019, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió por carta a Felipe VI y al papa Francisco que se disculpasen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista. La tensión escaló y México excluyó al monarca de las invitaciones a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024, a lo que Exteriores contestó no enviando a ningún representante al acto.
El deshielo comenzó a darse el año pasado, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció "dolor e injusticia" provocados por España a los "pueblos originarios mexicanos".