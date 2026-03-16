Felipe VI reconoce "mucho abuso" en la conquista de América, un gesto de acercamiento a México
- El monarca ha visitado una exposición sobre la mujer en las culturas prehispánicas
- México insiste desde hace años en que España debe pedir disculpas por los excesos cometidos durante la conquista
El rey Felipe VI ha hecho un gesto de acercamiento a México tras reconocer este lunes "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. En un vídeo publicado por la Casa Real en las redes sociales, se puede escuchar que el monarca asegura que "hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos, en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".
"Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día. Los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo. Hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, ha remarcado el rey.
Estas palabras las ha expresado en el marco de unsa visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. También ha estado presente el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.
México es un país que, desde hace años, insiste en que España debería pedir disculpas por los excesos cometidos durante la conquista. Incluso su expresidente Andrés Manuel López Obrador lo pidió por carta.
El Gobierno hizo un primer acercamiento con México el año pasado
Las palabras del monarca llegan meses después de que el Gobierno diera el primer paso en las relaciones con México sobre el capítulo de la conquista de América. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien en la inauguración de la misma exposición reconoció "dolor e injusticia" provocados por España a los "pueblos originarios mexicanos".
"Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", declaró Albares en octubre de 2025.
Las palabras del ministro fueron aplaudidas por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los Gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", señaló la mandataria.