Felipe VI reconoce "mucho abuso" en la conquista de América, un gesto de acercamiento a México

El rey Felipe VI ha hecho un gesto de acercamiento a México tras reconocer este lunes "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. En un vídeo publicado por la Casa Real en las redes sociales, se puede escuchar que el monarca asegura que "hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos, en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

"Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día. Los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo. Hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, ha remarcado el rey.

Estas palabras las ha expresado en el marco de unsa visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. También ha estado presente el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

México es un país que, desde hace años, insiste en que España debería pedir disculpas por los excesos cometidos durante la conquista. Incluso su expresidente Andrés Manuel López Obrador lo pidió por carta.