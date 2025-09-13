El primer "grito" de Sheinbaum

Hace 215 años, un cura calvo y de nariz aguileña ordenó al campanero de la ciudad de Dolores –en la intendencia de Guanajuato- que tañera las campanas y convocara a sus feligreses. No ofició misa, eran las cinco de la madrugada. Lanzó un discurso sobre cuyo contenido siempre ha habido controversia, aunque parece que existe cierta unanimidad en, al menos, tres mensajes: "Viva América"; "muera el mal gobierno" y "viva Fernando VII" (otro engañado por la hipocresía del rey español). Esa plática, breve y emocionada, se conoce como el Grito de Dolores o Grito de Independencia.

Aún resonando las campanas, el sacerdote ensilló su caballo y, como empujado por el mismísimo diablo, cabalgó hasta San Miguel (hoy de Allende) empuñando un estandarte con un cuadro de la virgen de Guadalupe y convocando a próceres y pueblo llano a luchar por la independencia de España.

El cura es Miguel Hidalgo y, si se pregunta por él a cualquier niño mexicano, lo definirá, indefectiblemente, como "el padre de la patria".