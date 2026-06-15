Mundial 2026: este espectador idéntico a Hitler no presenció el Alemania-Curazao, es IA
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Se ha difundido en redes sociales una imagen del público del partido entre Alemania y Curazao del Mundial de fútbol, celebrado el domingo 14 de junio, en la que aparece un espectador idéntico a Adolf Hitler, con el mismo pelo y el bigote recortado en cuadrado. Es falso, es una imagen creada con inteligencia artificial (IA) a partir de un fotograma de la emisión.
En varias redes sociales comparten una imagen de un grupo de personas en una grada con camisetas de la selección alemana y uno de ellos, con idéntica fisonomía a la del dictador alemán. "Alemania dejó claro quién manda en su debut en el Mundial y celebró una contundente victoria por 7-1 contra Curazao", dice un mensaje publicado en Instagram el 14 de junio que cuenta con más de 364.000 ‘me gusta’. La foto también se difunde como si fuera real en la red social X.
Este espectador no se encontraba en la grada, es IA
La imagen de un hombre parecido a Hitler en la grada del Alemania-Curazao durante el partido celebrado el 14 de junio en el Estadio de Houston (EE.UU.) no es real, está generada con inteligencia artificial a partir de un fotograma de la emisión. Hemos consultado el partido completo celebrado el 14 de junio en el Estadio de Houston (EE.UU.) y retransmitido por RTVE. En el minuto 00:55:18 de la retransmisión de RTVE encontramos el mismo grupo de personas que aparece en la imagen de redes y, en primer plano, un adulto y un niño con gorra, ambos sujetando una bandera con las manos. La persona que estaba entre el público es el hombre que vemos a la izquierda del niño en la pantalla, con pelo claro, y no la persona que imita a Hitler. Puedes ver la comparación imagen real y la de redes creada con IA a continuación.
En VerificaRTVE hemos comprobado con la ayuda de varias herramientas de detección de inteligencia artificial que la imagen efectivamente está manipulada. OpenAI señala que el contenido ha sido creado con la herramienta Google SynthID de esa misma empresa. La del Proyecto Iveres concluye que la instantánea está manipulada con un 99,36% de probabilidad, mientras que AiorNot llega a la misma conclusión con un 85% de fiabilidad en su predicción.
La imagen ha sido difundida en distintas redes sociales e idiomas, en algunos casos como meme. Sigue la tendencia de la que ya te hemos hablado en VerificaRTVE de utilizar la inteligencia artificial para situar en los estadios del Mundial 2026 a influencers y personas famosas como si estuvieran entre el público en los estadios del Mundial 2026.