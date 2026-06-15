Mundial 2026: este espectador idéntico a Hitler no presenció el Alemania-Curazao, es IA

Se ha difundido en redes sociales una imagen del público del partido entre Alemania y Curazao del Mundial de fútbol, celebrado el domingo 14 de junio, en la que aparece un espectador idéntico a Adolf Hitler, con el mismo pelo y el bigote recortado en cuadrado. Es falso, es una imagen creada con inteligencia artificial (IA) a partir de un fotograma de la emisión.

En varias redes sociales comparten una imagen de un grupo de personas en una grada con camisetas de la selección alemana y uno de ellos, con idéntica fisonomía a la del dictador alemán. "Alemania dejó claro quién manda en su debut en el Mundial y celebró una contundente victoria por 7-1 contra Curazao", dice un mensaje publicado en Instagram el 14 de junio que cuenta con más de 364.000 ‘me gusta’. La foto también se difunde como si fuera real en la red social X.