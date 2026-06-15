Balogun (EEUU) no celebró su segundo gol contra Paraguay mostrando una camiseta con la cara de Charlie Kirk
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En redes sociales difunden que el jugador estadounidense Folarin Balogun celebró su segundo gol contra Paraguay en el Mundial 2026 con una camiseta con la cara del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el año pasado. Es falso. El futbolista norteamericano no celebró de esa manera ninguno de los dos tantos que marcó en el primer partido de Estados Unidos en el torneo.
Un mensaje compartido más de 5.900 veces en X desde el 13 de junio difunde un montaje con dos imágenes: una de Balogun en el campo en el minuto 45 del encuentro con 3-0 en el marcador y un primer plano del cuerpo de una persona que se levanta una camiseta y debajo muestra otra con la cara del activista estadounidense asesinado Charlie Kirk. "El insólito festejo de Folarin Balogun", dice el mensaje que la adjunta y que añade en inglés: "This is for Charlie Kirk".
Balogun no enseñó una camiseta con la cara de Charlie Kirk
En VerificaRTVE hemos revisado el segundo gol (minuto 2:28 del vídeo) de Balogun, que marcó en el tiempo añadido de la primera parte, al que atribuyen la celebración con la camiseta de Charlie Kirk. No hay imágenes que muestren que el jugador hiciese ese gesto. La cuenta oficial de la plataforma de streaming deportivo Dazn también ha publicado el momento de la celebración y no hay rastro de la celebración a la que hacen referencia en redes. Tampoco lo hace durante la celebración en el minuto 31 del otro gol que marcó a Paraguay.
Tampoco encontramos fotos del jugador mostrando la camiseta de Charlie Kirk en las imágenes de agencia. A continuación, te enseñamos frames de la celebración real de Balogun de su segundo gol contra Paraguay obtenidas del proveedor de material audiovisual oficial Getty Images.
La foto de la camiseta con la cara de Charlie Kirk es una imagen manipulada
En VerificaRTVE hemos analizado la imagen y hemos encontrado discordancias entre la emisión real y la foto falsa de la celebración. En el fotograma real vemos el logo oficial de la Copa Mundial de 26 de la FIFA en su característico color dorado, pero en la instantánea manipulada aparece en negro. Por último, si nos fijamos en el jugador (del que no se muestra la cara), vemos que el escudo de la selección estadounidense parece tener un borde azul marino que no corresponde al oficial. También añaden una muñequera blanca al jugador que no llevó en ningún momento durante el partido.
Balogun no ha hecho ninguna declaración sobre Charlie Kirk
No hay registros de que el jugador norteamericano haya hecho declaraciones sobre el difunto activista. En redes sociales encontramos este montaje junto con unas declaraciones atribuidas al jugador sobre su supuesto homenaje a Charlie Kirk. Sin embargo, en VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en inglés en algunos de los medios deportivos más destacados como ESPN deportes, el diario Marca o CBS Sports y no encontramos ninguna mención a estas palabras.
En VerificaRTVE ya te hemos informado de otros intentos de desinformación en torno al Mundial de 2026. Te hemos aclarado que a Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026, que la selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial para el Mundial 2026 o que el cómico Simon Brodkin no "lanzó billetes de dinero falso sobre Gianni Infantino", el presidente de la FIFA, en protesta por el precio de las entradas del Mundial 2026.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por el redactor Borja Díaz-Merry y por Blanca Bayo y Estefanía de Antonio, responsables de VerificaRTVE.