Balogun (EEUU) no celebró su segundo gol contra Paraguay mostrando una camiseta con la cara de Charlie Kirk

En redes sociales difunden que el jugador estadounidense Folarin Balogun celebró su segundo gol contra Paraguay en el Mundial 2026 con una camiseta con la cara del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el año pasado. Es falso. El futbolista norteamericano no celebró de esa manera ninguno de los dos tantos que marcó en el primer partido de Estados Unidos en el torneo.

Un mensaje compartido más de 5.900 veces en X desde el 13 de junio difunde un montaje con dos imágenes: una de Balogun en el campo en el minuto 45 del encuentro con 3-0 en el marcador y un primer plano del cuerpo de una persona que se levanta una camiseta y debajo muestra otra con la cara del activista estadounidense asesinado Charlie Kirk. "El insólito festejo de Folarin Balogun", dice el mensaje que la adjunta y que añade en inglés: "This is for Charlie Kirk".

Balogun no enseñó una camiseta con la cara de Charlie Kirk En VerificaRTVE hemos revisado el segundo gol (minuto 2:28 del vídeo) de Balogun, que marcó en el tiempo añadido de la primera parte, al que atribuyen la celebración con la camiseta de Charlie Kirk. No hay imágenes que muestren que el jugador hiciese ese gesto. La cuenta oficial de la plataforma de streaming deportivo Dazn también ha publicado el momento de la celebración y no hay rastro de la celebración a la que hacen referencia en redes. Tampoco lo hace durante la celebración en el minuto 31 del otro gol que marcó a Paraguay. Tampoco encontramos fotos del jugador mostrando la camiseta de Charlie Kirk en las imágenes de agencia. A continuación, te enseñamos frames de la celebración real de Balogun de su segundo gol contra Paraguay obtenidas del proveedor de material audiovisual oficial Getty Images. Collage de imágenes oficiales del gol de Balogun obtenidas de Getty Images. Getty / VerificaRTVE