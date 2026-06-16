Cabo Verde alimenta el mal fario de España en los debuts mundialistas
- La Roja solo ha ganado en cinco de sus diecisiete partidos de estreno
- Una España lenta empata con Cabo Verde, primera gran sorpresa del Mundial 2026
Dice el dicho que "no es como empieza, sino como acaba". La selección española tropezó en su debut en el Mundial. Y esto no es noticia porque la selección ha pinchado más que ganado en sus estrenos mundialistas.
La Roja tiene mal fario con sus primeros partidos y el duelo ante Cabo Verde dejó patente que a la selección no se le da bien abrir este torneo. Los números avalan esta teoría: España suma cinco victorias, cinco empates y siete derrotas en sus diecisiete debuts en la Copa del Mundo.
Solo un triunfo en el primer partido de los últimos cinco Mundiales
La desdicha de España en los estrenos no es una estadística reciente, pero sí es un dato que se ha agravado en las últimas ediciones. La Roja consiguió estrenarse con buen pie en sus dos primeras participaciones (3-1 ante Brasil en Italia 1934 y 3-1 ante Estados Unidos en Brasil 1950). Tras ellas, encadenó ocho ediciones consecutivas sin arrancar con triunfo.
España no consiguió ganar en su debut en ningún Mundial disputado entre 1950 y 2002. 52 años sin salir airoso del primer partido. Tras ganar ante Eslovenia en Corea y Japón 2002 (3-1) y golear a Ucrania en Alemania 2006 (4-0), llegó la derrota más dulce de nuestra historia en un debut: la del estreno ante Suiza en Sudáfrica 2010, donde fuimos campeones del mundo.
Tras bordar la primera estrella en el pecho, España solo ha ganado en una puesta en escena, en Catar 2022 ante Costa Rica (7-1). La Roja cayó goleada ante Países Bajos en Brasil 2014 (1-5), empató ante Portugal en Rusia 2018 (3-3) y no pudo pasar del empate a cero ante Cabo Verde en este 2026.
Una España acelerada y precipitada que no preocupa a De la Fuente
La selección española se estrelló una y otra vez contra el muro de Cabo Verde. El cuadro de Luis de la Fuente ejecutó 27 remates, siete de ellos a puerta y generó 2,10 goles esperados. Vozinha, portero rival, realizó siete paradas.
Fue uno de esos partidos que España ganaría nueve de cada diez veces, pero que terminó en tablas por la falta de efectividad en ataque. Un problema que no parece preocupar al seleccionador, pero del que es consciente. "Hay que seguir en la misma idea, mejorando en la faceta finalizadora, con más finura. Generas mucho, pero te falta la frescura que hay que tener en este tipo de partidos", declaró a TVE tras el partido.
La sensación que sobrevolaba el Estadio de Atlanta era que no era el día de España. Por mucho que se llegase al área caboverdiana, por muchas ocasiones que se generasen, el gol no iba a caer. La Roja pecó incluso en algunas acciones de precipitación, abusando de centros al área que no encontraban a un rematador en posición cómoda.
La selección movió el balón una y otra vez buscando unos huecos que no aparecieron. Dio 734 pases, pero no fue capaz de encontrar el camino del gol. Las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams pesaron y la profundidad por las bandas brilló por su ausencia. Solo la entrada del futbolista del FC Barcelona agitó un poco el avispero, pero no fue suficiente para superar a la rocosa e inspirada defensa de los 'Tiburones Azules'.
Este martes toca hacer borrón y cuenta nueva. El empate entre Arabia Saudí y Uruguay deja el grupo H como estaba antes de empezar la jornada, con los cuatro equipos empatados a puntos. El equipo de Luis de la Fuente entrena hoy a las 11:00h hora local (17:00h en España) con la mente puesta en el partido del domingo ante la selección saudí.
Las opciones están intactas y esto solo acaba de empezar, pero el empate ante Cabo Verde ha sido un toque de atención. Es una Copa del Mundo y cualquier rival puede complicarte la vida. Y en el caso de España, aún más si se trata del debut, donde la estadística sigue haciéndose más negativa.
Todos los debuts de España en la Copa del Mundo
- Italia 1934: España 3-1 Brasil
- Brasil 1950: España 3-1 Estados Unidos
- Chile 1962: Checoslovaquia 1-0 España
- Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España
- Argentina 1978: Austria 2-1 España
- España 1982: España 1-1 Honduras
- México 1986: Brasil 1-0 España
- Italia 1990: Uruguay 0-0 España
- EE.UU. 1994: España 2-2 Corea del Sur
- Francia 1998: Nigeria 3-2 España
- Corea y Japón 2002: España 3-1 Eslovenia
- Alemania 2006: España 4-0 Ucrania
- Sudáfrica 2010: España 0-1 Suiza
- Brasil 2014: España 1-5 Países Bajos
- Rusia 2018: Portugal 3-3 España
- Catar 2022: España 7-0 Costa Rica
- EE.UU., Canadá y México 2026: España 0-0 Cabo Verde