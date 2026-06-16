Cabo Verde alimenta el mal fario de España en los debuts mundialistas

Dice el dicho que "no es como empieza, sino como acaba". La selección española tropezó en su debut en el Mundial. Y esto no es noticia porque la selección ha pinchado más que ganado en sus estrenos mundialistas.

La Roja tiene mal fario con sus primeros partidos y el duelo ante Cabo Verde dejó patente que a la selección no se le da bien abrir este torneo. Los números avalan esta teoría: España suma cinco victorias, cinco empates y siete derrotas en sus diecisiete debuts en la Copa del Mundo.

03.56 min España - Cabo Verde: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026

Solo un triunfo en el primer partido de los últimos cinco Mundiales La desdicha de España en los estrenos no es una estadística reciente, pero sí es un dato que se ha agravado en las últimas ediciones. La Roja consiguió estrenarse con buen pie en sus dos primeras participaciones (3-1 ante Brasil en Italia 1934 y 3-1 ante Estados Unidos en Brasil 1950). Tras ellas, encadenó ocho ediciones consecutivas sin arrancar con triunfo. España no consiguió ganar en su debut en ningún Mundial disputado entre 1950 y 2002. 52 años sin salir airoso del primer partido. Tras ganar ante Eslovenia en Corea y Japón 2002 (3-1) y golear a Ucrania en Alemania 2006 (4-0), llegó la derrota más dulce de nuestra historia en un debut: la del estreno ante Suiza en Sudáfrica 2010, donde fuimos campeones del mundo. Tras bordar la primera estrella en el pecho, España solo ha ganado en una puesta en escena, en Catar 2022 ante Costa Rica (7-1). La Roja cayó goleada ante Países Bajos en Brasil 2014 (1-5), empató ante Portugal en Rusia 2018 (3-3) y no pudo pasar del empate a cero ante Cabo Verde en este 2026.