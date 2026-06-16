La diáspora iraní en EE.UU. protesta contra el régimen y reniega de su selección: "No es el equipo del pueblo"

"Esta no es mi selección, no es el equipo del pueblo iraní, es el equipo gubernamental". Pocas veces en un Mundial se han vivido situaciones como la ocurrida en el estreno de Irán en el Mundial 2026, donde el 'Team Melli' ha debutado con un empate ante Nueva Zelanda (2-2) en el Estadio de Los Ángeles. El resultado, en esta ocasión, ha quedado en un segundo plano para los iraníes allí presentes, divididos y confrontados.

Varios centenares de personas se han concentrado desde horas antes del inicio del choque en los aledaños del estadio angelino para protestar en contra del régimen iraní, portando las banderas prerrevolucionarias cuya prohibición en los estadios fue ratificada este lunes por la FIFA. Sin embargo, las enseñas con el león y el sol, símbolos de la identidad persa hasta la revolución islámica de 1979, se han visto tanto fuera como dentro del estadio, donde se ha vivido la inusual imagen de seguidores iraníes silbando a su propia selección.

"Es una selección de terroristas", señaló con contundencia Hamid, uno de los manifestantes iraníes apostado en las inmediaciones del Estadio de Los Ángeles durante la celebración del partido. La ciudad californiana, uno de los puntos neurálgicos de la diáspora iraní, alberga la mayor comunidad de ciudadanos de Irán fuera de su país, en su mayoría provenientes y descendientes de exilidados tras la Revolución de 1979.

"Make Iran great again" Hoy, la comunidad iraní asentada en Los Ángeles, lo que muchos llaman 'Teherangeles', se ha dejado notar con cánticos pidiendo libertad para su país, el fin del régimen y proclamas de apoyo a Donald Trump, presidente de EE.UU., con consignas como 'Make Iran great again' o 'Donald Trump finish the job'. "Este equipo es pura propaganda, un símbolo de la represión, no es el equipo real, es un equipo de jugadores elegidos por el gobierno", añadía Hamid, que contrastaba con la opinión de su compatriota Farideh, que se mostraba más cercano al equipo: "No estoy en contra del equipo, esto no va en contra de los jugadores, va en contra del Gobierno". Sin embargo, iraníes asistentes al partido insistían en su protesta a su salida del estadio: "Este no es el equipo de mi gente y su bandera no es la bandera del pueblo, la bandera con siglos de historia antes de la Revolución. La bandera actual es la del gobierno, la de los ayatolás y reprime a miles de iraníes exiliados que no puden volver a su país", nos apuntaba Arya, mientras seguidores con banderas iraníes actuales eran increpados a su salida del recinto mundialista.