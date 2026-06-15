Costa de Marfil – Ecuador, en directo hoy el partido del grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador afrontan uno de los partidos más igualados y atractivos de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Con Alemania como principal favorita de la liguilla (grupo E) que completa Curazao, africanos y sudamericanos son conscientes de que este primer enfrentamiento en Filadelfia puede resultar decisivo en la lucha por una plaza en los dieciseisavos de final.

El duelo, programado a las 01:00 de la madrugada del domingo al lunes en horario peninsular español, reúne a dos selecciones que llegan a Norteamérica impulsadas por proyectos en crecimiento y por generaciones que aspiran a dejar huella. Tanto Costa de Marfil como Ecuador aterrizan en la Copa del Mundo con la sensación de encontrarse en un momento especialmente favorable, respaldadas por una mezcla de juventud, talento y entrenadores asentados.

La selección ecuatoriana afronta su quinta participación mundialista después de completar una brillante fase de clasificación sudamericana. Solo la campeona del mundo, Argentina, terminó por delante de la Tri en unas eliminatorias consideradas las más exigentes del planeta. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece ha logrado consolidar una identidad competitiva basada en la fortaleza defensiva y en el crecimiento de una generación que ya compite al máximo nivel europeo.

Ecuador confía en una generación preparada para dar el salto Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho forman la columna vertebral de una selección que destaca por su intensidad física y su capacidad para competir ante cualquier rival. El veterano Enner Valencia continúa siendo la referencia ofensiva y el líder emocional de un grupo que sueña con superar los octavos de final alcanzados en Alemania 2006, la mejor actuación mundialista del país. A esa base consolidada se suma la ilusión que genera Kendry Páez. Considerado una de las grandes joyas del fútbol sudamericano, el mediapunta ecuatoriano representa el futuro de una selección que ya no se conforma con participar. Su creatividad y capacidad para desequilibrar pueden aportar un elemento diferencial en un torneo donde los detalles suelen marcar la diferencia. Sin embargo, Ecuador tendrá enfrente a una Costa de Marfil que vuelve a un Mundial doce años después de su última participación y que llega con la confianza que otorga haber conquistado la Copa África en 2024.

Costa de Marfil quiere confirmar su regreso a la élite internacional Los Elefantes afrontan el torneo con la ambición de superar por primera vez una fase de grupos mundialista. La selección dirigida por Emerse Faé ha recuperado protagonismo gracias a una nueva generación ofensiva que ha tomado el relevo de las leyendas que marcaron una época, como Didier Drogba o Yaya Touré. Amad Diallo simboliza ese cambio generacional. El extremo marfileño se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Junto a él destacan nombres como Simon Adingra, Evann Guessand, Elye Wahi o Ange-Yoan Bonny, que aportan profundidad y dinamismo al ataque africano. Con dos proyectos al alza y un billete para los cruces en juego desde el primer día, Costa de Marfil y Ecuador protagonizan un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el grupo E del Mundial.