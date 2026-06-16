Irán evita la primera victoria mundialista de Nueva Zelanda en un partido que supera todas las expectativas

El partido de lo extradeportivo, de la geopolítica en Oriente Medio y de la frivolidad de un fenómeno viral como el de Tim Payne, ha regalado un encuentro entretenido que ha superado todas las expectativas.

A las tres de la mañana y con dos selecciones con poco nombre en el fútbol como Irán y Nueva Zelanda, no parecía el plan más interesante en España. Sin embargo, ambos combinados han generado muchas ocasiones y no han especulado con el resultado, yendo a por la victoria hasta el final.

Hubiera sido la primera victoria neozelandesa en un mundial de fútbol, donde enlaza ya cuatro empates consecutivos, después de los tres cosechados en su última participación en 2010. Con el empate entre Bélgica y Egipto horas antes, el grupo G queda totalmente igualado, como sucede en el de España.

El acoso de los Kiwis Si bien los primeros minutos fueron algo toscos, con los Leones Iraníes y los Kiwis yendo al ataque pero sin precisión, los All Whites (hoy vestidos como los All Blacks del combinado nacional de rugby) pronto se pusieron por delante. Todo un golazo. El ariete Chris Wood domó el balón del aire para iniciar una jugada vertiginosa con Singh y Just, quien remató al fondo de la red controlando con la zurda y chutando con la derecha tras cerrar una pared con el mediapunta y el delantero. Elijah Just marca el primer gol del partido ante Irán DPA via Europa Press Andrew Cornaga/PHOTOSPORT El atacante del Nottingham Forest ha brillado durante todo el partido con sus controles, bajando hasta 'lavadoras' como se suele decir, en su labor de boya o pívot, y por su parte, el jugador de origen indio, Singh, tratando de driblar en el área. ““ A su vez, se seguían sucediendo las ovaciones a Payne cada vez que avanzaba con el balón por la banda derecha. Antes del primer cuarto de hora, Wood la tuvo en el área pequeña, pero de espaldas no logró impactar el cuero antes del jugador iraní. Los All Whites parecían tan seguros de sí mismos como sus compatriotas los All Blacks. No obstante, el jugador más reconocible de los persas, Mehdi Taremi, casi aprovechó una carrera libre por el carril central que culminó con un disparo al palo.

Pausa de hidratación clave En este nuevo fútbol que está mostrando el Mundial 2026, las pausas de hidratación se han convertido en momentos claves donde los seleccionadores intentan reajustar sus estrategias. Y así lo hizo Amir Ghalenoei, que consiguió reactivar al cuadro iraní. El portero kiwi, Max Crocombe, pareció ponerse nervioso en este nuevo tramo de partido y casi protagonizó el penalti más absurdo del campeonato, para regalar el balón con la portería abandonada, si bien el disparo iraní se marchó fuera. El lateral zurdo neozelandés, Cacace, respondió con un fuerte disparo cruzado, pero fue su contraparte la que tuvo éxito. Irán empató a la media hora gracias a su lateral derecho Ramin Rezaeian, quien metió el balón al área con el exterior del pie, Ghoddos la soltó de primeras para el delantero Shahriar Moghanlou y el propio Rezaeian alcanzó el rechace de la defensa para conseguir la igualada. Ramin Rezaeian marca el gol del empate ante Nueva Zelanda Andre Penner AP Photo/Andre Penner El juego se paró mucho para atender a distintos jugadores y en los últimos minutos, Wood protagonizó intentos desde lejos. Pero el susto en el tiempo de descuento se lo llevó Nueva Zelanda. Primero con un remate de cabeza de espaldas de Moghanlou tras un saque de banda que fue una auténtica catapulta y, en el último suspiro, con un gol de cabeza en claro fuera de juego.

Irán rebaja el suflé neozelandés Al arrancar la segunda parte, ambas selecciones volvieron a mostrar una propuesta ofensiva, con balones continuos al área. Wood lo bajaba todo, pero seguía sin acertar con los disparos lejanos. Un tipo de jugada que en el otro lado del campo intentó imitar Moghanlou. Pero en el 55', de nuevo Just, apoyándose en Wood, adelantó a los Kiwis con una jugada lanzada por Singh en la que partieron de frenar una contra iraní. Just se ha convertido así en el primer jugador neozelandés en marcar dos goles en un Mundial. Elijah Just anota su segundo gol contra Irán Jae C. Hong AP Photo/Jae C. Hong Sin embargo, otra vez cuando los All Whites más seguros se estaban mostrando e incluso soñaban con el tercero, el cuadro persa rompió su sueño. El lateral Rezaeian se desmarcó en la banda derecha, recibió totalmente solo un pase largo y, con tiempo para preparar el centro, realizó un envío perfecto a la cabeza de Mohammad Mohebi, cuyo movimiento de cuello envió el balón junto a la cepa del palo, haciendo imposible la estirada del portero neozelandés. Con el discurrir del tiempo fue Irán quien llegó más al área rival, pero con muy poca precisión, ante el fervor del público, dividido en tantas facciones diversas. Wood consigue rematar de cabeza un balón en medio del área en el tiempo añadido Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Así, en el tiempo extra, los dos equipos dispusieron de una ocasión clara para llevarse el partido. Primero, Wood consiguió rematar de cabeza un balón en medio del área, pero a las manos del también veterano Alireza Beiranvand, que en la jugada siguiente se atrevió a recortar al delantero de la Premier con el balón en los pies. La última la tuvo Irán en un córner donde el defensa neozelandés se la arrebató de la cabeza al atacante iraní a pocos metros de la línea de gol.