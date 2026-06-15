Bélgica - Egipto, en directo hoy el partido del grupo G del Mundial 2026

Inicia la acción en el grupo G del campeonato del mundo. El Lumen Field de Seattle será testigo de un choque que cruza a Bélgica con Egipto. Dos selecciones con semejanzas y diferencias que tienen objetivos claros para este mundial.

La previa

El conjunto belga, liderado por Thibaut Courtois y capitaneado por Youri Tielemans, se encuentra en un estado de forma peor que en ediciones anteriores del mundial. Los nombres belgas que asombraron al mundo el Catar y en Rusia, se han retirado como el caso de Eden Hazard o se encuentran en las etapas tardías de su carrera, siendo Romelu Lukaku o Kevin de Bruyne los principales ejemplos. Pero esto no se va a interponer en las aspiraciones de los diablos rojos que se agarran a un juego atractivo y valiente desarrollado por el francés Rudi García que cuenta con nuevos talento. Un núcleo más joven liderado por Jeremy Doku, Amadou Onana y Charles De Ketelaere.

La selección egipcia busca ganar por fin un partido de fútbol en la fase final de un mundial. En 2018 no obtuvo los resultados esperados, puesto que no consiguió sumar ningún punto en un grupo en el que se enfrentaría a Uruguay, Rusia y Arabia Saudita. No les fue mejor en el mundial de 2022 en Catar. Donde ni siquiera consiguieron participar. Pese a ser la selección más laureada de África, los faraones no han conseguido trasladar ese éxito al máximo nivel internacional.

Sobre el papel, se espera una Bélgica que busque crear peligro desde el control del juego y el balón. Aprovechando a jugadores como Doku acostumbrados a atacar en espacios reducidos. No será un camino de rosas para los diablos rojos, puesto que Egipto buscará cerrarse en defensa y buscar transiciones rápidas aprovechando la velocidad y la profundidad de sus estrellas Salah y Omar Marmoush.

A este estilo de juego se suma la rabia de Egipto que ha tenido que cambiar significativamente su equipación tras negarle la FIFA el uso en la camiseta de las estrellas que simbolizan sus campeonatos africanos así como el color de los dorsales. Cambiando el dorado por el blanco.