El debut de Irán en el Mundial, marcado por la política: las imágenes más virales que han circulado en redes

Irán ha debutado en el Mundial 2026 en Los Ángeles con empate ante Nueva Zelanda (2-2) en un encuentro que ha estado marcado por la política y del que se han viralizado muchas imágenes en redes sociales. Desde una foto creada con IA hasta la polémica celebración del jugador iraní Mohammad Mohebi. En VerificaRTVE te contamos lo que ha dado de sí el Irán-Nueva Zelanda más allá de lo deportivo.

Esta imagen sí fue real: cuando la afición iraní recordó a las víctimas de Minab Una de las imágenes más difundidas en redes durante el partido entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles (Estados Unidos) es la de un grupo de aficionados iraníes con varias pancartas que forman la frase "Mina168". "El recuerdo de las 168 niñas iraníes asesinadas por EE. UU., en pleno Mundial", leemos en un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 16 de junio. Otra publicación del mismo día afirma: "La hinchada de Irán mostró una bandera dedicada a las 168 niñas asesinadas". Es cierto, la afición iraní mostró esta pancarta durante el partido. Mensajes en redes que muestran la pancarta en recuerdo a las víctimas del ataque a la escuela de niñas en la ciudad Minab VerificaRTVE Las imágenes en las que un grupo de aficionados iraníes forman el mensaje "Mina 168" con varias pancartas son verdaderas. The New York Times informa de ello este 16 de junio explicando que las pancartas hacían "referencia al asesinato de 168 niñas en una escuela primaria en el sur de Irán el primer día del conflicto militar entre Estados Unidos e Irá". Además, señala que los carteles fueron confiscados por el personal del estadio antes del descanso. La televisión estadounidense CNN también se hizo eco del gesto de los aficionados iraníes. Reconstrucción visual de la destrucción de una escuela de niñas en Minab, Irán Borja Díaz-Merry, VerificaRTVE No es el primer recuerdo a las víctimas: a su llegada a México el domingo 7 de junio, los jugadores de la selección iraní llevaban un pin con el número 168 en sus chaquetas.