El debut de Irán en el Mundial, marcado por la política: las imágenes más virales que han circulado en redes
Irán ha debutado en el Mundial 2026 en Los Ángeles con empate ante Nueva Zelanda (2-2) en un encuentro que ha estado marcado por la política y del que se han viralizado muchas imágenes en redes sociales. Desde una foto creada con IA hasta la polémica celebración del jugador iraní Mohammad Mohebi. En VerificaRTVE te contamos lo que ha dado de sí el Irán-Nueva Zelanda más allá de lo deportivo.
Irán no ha sacado una mochila en homenaje a las niñas de Minab, es IA
Difunden en redes sociales una imagen en la que aparece un hombre al que presentan como un jugador iraní mostrando a la grada una mochila rosa. Un mensaje compartido más de 14.000 veces en X desde el 15 de junio adjunta esta instantánea y dice en inglés: "Rindiendo homenaje a las 168 niñas escolares asesinadas por Donald Trump". Es una imagen falsa, está creada con inteligencia artificial.
Este gesto no tuvo lugar en el encuentro, la imagen que circula en redes es falsa. En VerificaRTVE hemos analizado la foto con herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que está creada con esta tecnología con un 99,9% de fiabilidad en su predicción, mientras que Truth Scan llega a la misma conclusión con un 97%. Por su parte, la herramienta OpenAI Verify señala que instantánea está generada con sus herramientas. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
La imagen presenta varias incongruencias propias de los contenidos generados artificialmente. En primer lugar, la camiseta no se corresponde con la que la selección vistió en su debut en el Mundial 2026. Además, el jugador que aparece en la foto no es ninguno de los jugadores de la selección iraní, tal y como hemos comprobado en la página oficial de la FIFA, donde están los 26 futbolistas elegidos para disputar el campeonato.
Irán sí rindió homenaje a las menores asesinadas en la escuela de Minab durante un amistoso contra Nigeria el 27 de marzo de 2026. Los jugadores llevaron brazaletes negros y portaron mochilas escolares cuando sonaba su himno nacional en protesta por el ataque a la escuela primaria en Minab, Irán.
Esta imagen sí fue real: cuando la afición iraní recordó a las víctimas de Minab
Una de las imágenes más difundidas en redes durante el partido entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles (Estados Unidos) es la de un grupo de aficionados iraníes con varias pancartas que forman la frase "Mina168". "El recuerdo de las 168 niñas iraníes asesinadas por EE. UU., en pleno Mundial", leemos en un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 16 de junio. Otra publicación del mismo día afirma: "La hinchada de Irán mostró una bandera dedicada a las 168 niñas asesinadas". Es cierto, la afición iraní mostró esta pancarta durante el partido.
Las imágenes en las que un grupo de aficionados iraníes forman el mensaje "Mina 168" con varias pancartas son verdaderas. The New York Times informa de ello este 16 de junio explicando que las pancartas hacían "referencia al asesinato de 168 niñas en una escuela primaria en el sur de Irán el primer día del conflicto militar entre Estados Unidos e Irá". Además, señala que los carteles fueron confiscados por el personal del estadio antes del descanso. La televisión estadounidense CNN también se hizo eco del gesto de los aficionados iraníes.
No es el primer recuerdo a las víctimas: a su llegada a México el domingo 7 de junio, los jugadores de la selección iraní llevaban un pin con el número 168 en sus chaquetas.
Mohammad Mohebbi celebró el 2-2 con un gesto que se asemeja a una pistola
Otro de los momentos más comentados del partido Irán - Nueva Zelanda ha sido la celebración del jugador Mohammad Mohebbi al marcar un gol en el minuto 63. En ese momento hizo un gesto con los dedos índice y corazón que se asemeja al símbolo de una pistola. Las redes se han llenado de especulaciones, desde quienes interpretan que el gesto se dirige hacia "la multitud" hasta quienes ven una amenaza "hacia los iraníes que agitan la bandera del León y Sol en las gradas". El jugador ha dicho que se trata tan solo de "una celebración".
En el minuto 63 del partido, cuando Mohammad Mohebbi marca el empate a dos para su equipo, el futbolista lo celebra haciendo un gesto que se asemeja a una pistola con la que simula lanzar varios disparos. En una comparecencia posterior ante los medios, el goleador ha aclarado que se trata tan solo de "una celebración" que "surgió en el momento".
La bandera 'monárquica' de Irán vetada por la FIFA
Difunden en redes que "los aficionados izan la verdadera bandera nacional de Irán (sic), el León y el Sol, en el partido Irán vs. Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, a pesar de la prohibición de la FIFA". Es cierto, había varias insignias en el estadio a pesar de que la bandera está vetada por la FIFA en los partidos de la competición.
El 15 de junio un juez de Estados Unidos avaló el veto de la FIFA a la bandera monárquica de Irán durante los partidos del Mundial 2026. Centenares de personas se concentraron horas antes del partido para protestar contra del régimen iraní, portando las banderas prerrevolucionarias. Los símbolos del león y el sol son parte de la identidad persa hasta la revolución islámica de 1979.
En el Código de Conducta de los Estadios del Mundial 2026, en su página 16, la FIFA determina la prohibición de "cualquier material, incluidos, pero no limitados a pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otros artículos, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria".
La presencia de Irán en el Mundial 2026 ha sido objeto de controversia incluso antes del inicio del campeonato. En VerificaRTVE te hemos explicado que la selección de Irán tiene su campamento base en Tijuana, México, a pesar de disputar sus primeros partidos en Estados Unidos y que sus jugadores cuentan con visados de 24 horas para jugar los encuentros.
Más allá del deporte, el encuentro entre Irán - Nueva Zelanda en Los Ángeles tenía un trasfondo político al disputarse en territorio estadounidense en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Antes del encuentro, y tras más de tres meses de guerra, ambos países han alcanzado un acuerdo preliminar. En VerificaRTVE, te hemos contado y desmentido la desinformación y bulos que han circulado durante la guerra en Irán y cómo la inteligencia artificial se ha utilizado para difundir propaganda bélica.