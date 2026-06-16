Santiago Abascal no ha dicho que los jubilados "no sirven para nada", es un bulo
- Esta imagen de Santiago Abascal posando de puntillas en la cumbre de Patriots está manipulada
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de redes que asegura que Santiago Abascal ha dicho que los jubilados "no sirven para nada" y que son "un lastre para la economía". Es un bulo. El líder de Vox no ha realizado las declaraciones que le atribuyen en redes.
"Mirad lo que dice en Wall Street News el desgraciado y corrupto ABASCAL de los jubilados…’QUE NO SERVIMOS PARA NADA (sic)’", dice el mensaje por el que nos habéis preguntado. Se trata de una publicación compartida más de 2.900 en X desde el 23 de mayo que difunde una imagen que presenta como si fuera una noticia de un medio llamado ‘Wall Street News’ que señala que Abascal ha dicho que los jubilados "no sirven para nada" y que "son un lastre para la economía". La misma publicación ha vuelto a circular en redes a principios de junio.
Santiago Abascal no ha dicho que los jubilados "no sirven para nada"
La imagen que difunde el mensaje de redes como si fuera un titular de un medio no corresponde a una noticia real, es un montaje. Atribuyen la información a Wall Street News, pero no hay registros de ningún medio actualmente con este nombre. Sí que existe el reconocido periódico The Wall Street Journal con un nombre similar al que utiliza el bulo para presentar el contenido como una noticia real.
Tras una búsqueda inversa en Google, comprobamos que la imagen de Abascal que utiliza el mensaje falso de X corresponde a un mitin de Vox el 15 de diciembre de 2025 en Plasencia (Cáceres), en el contexto de las elecciones de Extremadura de 2025. En este vídeo difundido por la Cadena Ser puedes ver el momento del mitin que corresponde con la imagen publicada en redes. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen.
Hemos analizado el mitin completo disponible en el canal de Vox en YouTube, en el que aparece Abascal a partir del minuto 0:31:14. Hemos comprobado que el líder de la formación no dice que los jubilados no sirven para nada ni tampoco que sean un lastre. De hecho, el líder de Vox no hace referencia a los jubilados en su intervención. Además, hemos hecho una búsqueda por palabras clave con "Santiago Abascal" y "jubilados" y no hemos encontrado registros de las declaraciones que le atribuyen en redes.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros bulos publicados en redes sociales e internet sobre la figura de Santiago Abascal. Desmontamos, por ejemplo, esta foto manipulada que le presentaba como si estuviera posando de puntillas en la imagen oficial de la cumbre de Patriots celebrada en Madrid en febrero de 2025.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.