Santiago Abascal no ha dicho que los jubilados "no sirven para nada", es un bulo

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de redes que asegura que Santiago Abascal ha dicho que los jubilados "no sirven para nada" y que son "un lastre para la economía". Es un bulo. El líder de Vox no ha realizado las declaraciones que le atribuyen en redes.

"Mirad lo que dice en Wall Street News el desgraciado y corrupto ABASCAL de los jubilados…’QUE NO SERVIMOS PARA NADA (sic)’", dice el mensaje por el que nos habéis preguntado. Se trata de una publicación compartida más de 2.900 en X desde el 23 de mayo que difunde una imagen que presenta como si fuera una noticia de un medio llamado ‘Wall Street News’ que señala que Abascal ha dicho que los jubilados "no sirven para nada" y que "son un lastre para la economía". La misma publicación ha vuelto a circular en redes a principios de junio.