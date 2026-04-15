Un libro que no existe, un vídeo ultrafalso y otros bulos contra Péter Magyar, el ganador de las elecciones de Hungría

Las elecciones a primer ministro de Hungría, celebradas el 12 de abril de 2026, han sido objeto de una campaña coordinada de desinformación que se mantuvo desde meses antes del triunfó de Péter Magyar, candidato del partido Tisza, ante Viktor Orbán, quien buscaba su quinto mandato consecutivo. Gnida Project, que monitoriza granjas de bots y campañas de desinformación rusa, apunta a una campaña impulsada por el grupo Storm-1516 de Rusia que ya ha sido identificado en otras narrativas falsas contra Ucrania. Tras las elecciones, la desinformación sigue propagándose con bulos, contenidos generados por IA y deepfakes sobre el jefe de gobierno electo. En VerificaRTVE te explicamos algunos de estos mensajes y las campañas desinformativas que están detrás.

El libro de su exmujer no existe "Me golpeaba, se masturbaba delante de los niños, mató a uno de nuestros cachorros en el microondas ante nuestros ojos y después de eso, los niños necesitaron ayuda psicológica", leemos en una publicación de X que atribuye estas declaraciones a la exesposa de Magyar, Judit Varga. Aseguran que se han extraído del libro "16 évig a szörnyeteggel" (16 años con el monstruo). Adjunta un video de 1 minuto y 13 segundos que muestra una captura de pantalla del supuesto libro que se vende en la librería húngara, Libri. El mensaje se ha compartido más de 7.000 veces desde el 13 de abril. Es falso. No hay pruebas de que este libro haya sido publicado en ninguna editorial. En VerificaRTVE buscamos el ejemplar en la web de la librería húngara y no hay resultados de este libro. También, hemos realizado búsquedas con el título en Bouchal.hu, una de las librerías más populares de Hungría y no hay rastro de dicha publicación. La agencia AFP consultó por correo electrónico a Varga sobre la existencia de la obra y dijo: "No he escrito ningún libro biográfico; quien afirme lo contrario está haciendo un uso indebido de mi nombre". El vídeo que adjunta la publicación está generado con IA. A través de una búsqueda inversa en Google Lens con la imagen de la portada que muestra la grabación, solo hallamos resultados de verificadores que desmienten la existencia del libro. El vídeo es un montaje del tipo ultrafalso (deepfake) que utiliza, por un lado, imágenes reales, pero descontextualizadas, obtenidas de una entrevista de Varga, quien fue ministra de Justicia de Hungría durante su matrimonio con Magyar, publicada en el medio RTL Hungría, el 30 de julio de 2024. Puedes comprobarlo a partir del segundo diez. Por otro lado, incluye imágenes generadas artificialmente y una narración sintética, según nos confirman las herramientas de detección de IA, Hive Moderation y InVID WeVerify, con más de un 97% de probabilidad. Publicación con el video del supuesto libro de Judit Varga y el resultado de las herramientas de verificación. VerificaRTVE El político húgaro se divorció de su esposa en marzo de 2023. Tras la ruptura ella le ha acusado de violencia doméstica y chantaje, según han informado distintos medios de comunicación. (1, 2, 3).

Las imágenes de Magyar con kipá no prueban que sea judío. Un día después de la victoria de Magyar en las elecciones de Hungría, han empezado a circular en redes sociales imágenes del nuevo primer ministro con kipá, el tradicional casquete redondo que utilizan los judíos en actos religiosos. Estas imágenes van acompañadas de mensajes que afirman que el líder de Tisza "es sionista" o "el sobrino de Netanyahu". Es falso. Las imágenes compartidas están descontextualizadas y Magyar se ha declarado públicamente cristiano. La imagen que muestra un primer plano de perfil del político vestido de traje con una kipá azul es real, corresponde a un acto oficial celebrado el 18 de enero de 2026 con motivo del 81º aniversario de la liberación del gueto de Budapest y fue compartida por Mazsihisz, la Federación de Comunidades Judías de Hungría. Al acto asistieron representantes de las iglesias asociadas, las organizaciones civiles, y algunos representantes políticos como el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, y el entonces eurodiputado, Peter Magyar. Mensajes que acusan a Pèter Magyar de ser sionista con imágenes descontextualizadas VerificaRTVE Otro de los mensajes, difundido el 13 de abril de 2026 y compartido más de 4.000 veces desde entonces, afirma: "Han nombrado al sobrino de Netanyahu nuevo presidente de Hungría. Las elecciones fueron amañadas". La publicación adjunta, además de las dos fotografías correspondientes al acto oficial, una tercera de Magyar en una sinagoga. La imagen es de 2025 y fue publicada por él mismo en su cuenta de Facebook para felicitar el año nuevo judío. En el texto que encabeza la fotografía, Magyar dice lo siguiente: "Como cristiano, siento un gran respeto por la religión judía". Llevar una kipá en una sinagoga no demuestra que se sea practicante de esta religión. Como explica EFE Verifica, se recomienda el uso de la kipá a los hombres en sinagogas "como señal de respeto".

No hay pruebas de que estos vídeos muestren a Magyar Una publicación del 13 de abril de 2026, compartida más de 1000 veces en X, dice: "Este es el nuevo presidente de Hungría, Peter Magyar. Solo queda Polonia". El texto adjunta dos vídeos en los que presentan a Magyar con los pantalones manchados de excrementos. No hay pruebas de que estas grabaciones muestren a Magyar con los pantalones manchados. El primer vídeo tiene una duración de 9 segundos y muestra a un hombre rubio levantándose de un banco de madera, similar a los que encontramos en iglesias. Se descubre una gran mancha marrón en el pantalón del protagonista, instantes después gira la cabeza y se ve el rostro de Peter Magyar. Las herramientas de detección de IA no muestran resultados concluyentes, pero al realizar un análisis frame a frame detectamos fallos gráficos propios de contenidos generados con esta tecnología. Secuencia por fotogramas con fallos gráficos en la anatomía natural del rostro humano VerificaRTVE Según recoge Lakmusz, el servicio de verificación en húngaro, este vídeo forma parte de una campaña de desinformación rusa con el objetivo de desacreditar a Magyar. La primera publicación con este contenido es del 1 de marzo de 2026 y según explica Proyecto Gnida, que investiga las campañas de desinformación rusas, además de "ser un vídeo fabricado (con IA)", "podría ser otra campaña de Storm-1516". Desinformación, bulos y 'deepfakes' en cuatro años de guerra en Ucrania El segundo vídeo fue difundido por primera vez el 30 de junio de 2024. La locución dice lo siguiente: "¿Por qué tiene manchas Péter Magyar en los pantalones? Provocó un altercado estando borracho, por lo que lo echaron de un local de ocio. Después, el político de izquierdas se quedó fuera". Las imágenes nocturnas emitidas muestran a un hombre de espaldas, también con el pantalón manchado, pero su baja calidad no permite identificar al protagonista. En otro de los fragmentos, se puede ver cómo dos hombres inmovilizan y expulsan a un tercero de un local nocturno. Hemos dado con el origen de este segmento mediante una búsqueda de palabras clave y vemos que fue publicado en junio de 2024 por Origo, uno de los medios digitales afines a Orbán y su partido.