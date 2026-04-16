Guerra de Irán, última hora en directo | Israel seguirá atacando a Hizbulá pese a los rumores de tregua en Líbano

0:05

Los demócratas buscan un juicio político en el Congreso contra el secretario de Guerra de Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes propondrán hoy ante el hemiciclo un juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Le acusan de crímenes de guerra relacionados con la guerra en Irán, abuso de poder y mala gestión del Departamento de Defensa.

La representante Yassamin Ansari, la primera demócrata estadounidense de origen iraní en el Congreso, presentará la resolución de juicio político, según el medio Axios, que obtuvo una copia del documento. Ansari, que cuenta con el respaldo de otros ocho representantes demócratas, acusó a Hegseth de ser “cómplice” de la “guerra ilegal y devastadora” en Irán impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar por la falta de apoyo republicano, evidencia la estrategia demócrata de poner el foco en Hegseth, considerado uno de los eslabones más débiles de la Administración Trump.

Anteriormente, los demócratas ya habían intentado impulsar juicios políticos contra la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exfiscal general Pam Bondi, ambas cesadas por Trump en los últimos meses.

La resolución se basa en que la guerra en Irán no habría sido autorizada por el Congreso, así como en presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y ataques contra civiles durante la operación en Oriente Medio, con especial atención al bombardeo de una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab.

Entre los motivos para activar el juicio político también se incluye el llamado “Signalgate”, un escándalo de seguridad nacional relacionado con el uso de una aplicación de mensajería por parte de altos cargos para coordinar un ataque militar contra los hutíes en Yemen. Asimismo, se menciona el caso del senador Mark Kelly, a quien el Pentágono abrió una investigación por defender el derecho de los militares a negarse a cumplir órdenes ilegales. (Fuente: EFE)