Guerra de Irán, última hora en directo | Israel seguirá atacando a Hizbulá pese a los rumores de tregua en Líbano
- Pakistán media para volver a las negociaciones
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 48 días. La tregua de dos semanas se mantiene, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el conflicto está "cerca de terminar" y que Teherán busca alcanzar un acuerdo "rápidamente". Pakistán sigue mediando en los contactos indirectos y podría celebrarse una segunda ronda entre delegaciones de ambos países.
Por otra parte, los Gobiernos de Israel y el Líbano han acordado volverse a ver para "negociaciones directas" en una primera toma de contacto en EE.UU., según el Departamento de Estado norteamericano. Israel, sin embargo, sigue bombardeando Líbano. Estas son las últimas novedades:
- Estados Unidos asegura que el bloqueo del estrecho de Ormuz a los barcos que salen o se dirigen a puertos iraníes se está cumpliendo
- Irán amenaza con interrumpir todo el comercio en la región
- Los mediadores pakistaníes vuelan a Irán para seguir los contactos
- Varias fuentes asegura que la tregua podría extenderse a Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
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VÍDEO: Irán y EE. UU. mantienen contactos indirectos
Todo indica que una segunda ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán podría estar cerca. Donald Trump sigue presionando con el bloqueo de Ormuz, al tiempo que confía en la mediación de Pakistán y afirma que la guerra está "cerca del final". Por su parte, Irán amenaza con paralizar el comercio en la región, pero tampoco cierra la puerta a la negociación.
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EE. UU. afirma que ha impedido el paso de 10 buques desde o hacia Irán con bloqueo en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirma que ha impedido el paso de 10 buques con origen o destino en Irán tras 48 horas del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump en el estrecho de Ormuz.
El organismo militar, con sede en Florida, ha aseverado en X que las Fuerzas Armadas estadounidenses en la zona han provocado que 10 buques den la vuelta en el estrecho, donde "cero barcos han roto el bloqueo de EE. UU. desde que comenzó el lunes".
"Tras implementar el bloqueo de barcos entrando y saliendo de puertos iraníes, fuerzas estadounidenses han cortado el comercio económico yendo y saliendo de Irán por mar. Marinos, marineros y pilotos de EE. UU. permanecen posicionados y listos para actuar contra cualquier buque que busque violar el bloqueo", ha indicado.
“Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv“— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
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EE. UU. advierte que compradores de petróleo iraní podrían ser sancionados
Estados Unidos ha amenazado con sancionar a los compradores de petróleo iraní y ha afiramado que cree que China podría pausar dichas compras mientras Washington aplica un bloqueo marítimo a Irán.
“Hemos dicho a los países que si están comprando petróleo iraní, o si hay dinero iraní en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias”, ha declarado el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, a la prensa en la Casa Blanca.
El bloqueo marítimo estadounidense sobre Irán comenzó el lunes, cuando la guerra en Irán entró en su séptima semana. China compraba anteriormente más del 80% del petróleo exportado por Irán.
“Creemos que con este bloqueo… habrá una pausa en las compras chinas”, ha añadido Bessent. El Departamento del Tesoro también ha enviado cartas a dos bancos chinos, advirtiendo de que “si podemos demostrar que hay dinero iraní circulando por sus cuentas, estamos dispuestos a imponer sanciones secundarias”. (Fuente: Reuters)
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Los demócratas buscan un juicio político en el Congreso contra el secretario de Guerra de Trump
Los demócratas de la Cámara de Representantes propondrán hoy ante el hemiciclo un juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Le acusan de crímenes de guerra relacionados con la guerra en Irán, abuso de poder y mala gestión del Departamento de Defensa.
La representante Yassamin Ansari, la primera demócrata estadounidense de origen iraní en el Congreso, presentará la resolución de juicio político, según el medio Axios, que obtuvo una copia del documento. Ansari, que cuenta con el respaldo de otros ocho representantes demócratas, acusó a Hegseth de ser “cómplice” de la “guerra ilegal y devastadora” en Irán impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aunque la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar por la falta de apoyo republicano, evidencia la estrategia demócrata de poner el foco en Hegseth, considerado uno de los eslabones más débiles de la Administración Trump.
Anteriormente, los demócratas ya habían intentado impulsar juicios políticos contra la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exfiscal general Pam Bondi, ambas cesadas por Trump en los últimos meses.
La resolución se basa en que la guerra en Irán no habría sido autorizada por el Congreso, así como en presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y ataques contra civiles durante la operación en Oriente Medio, con especial atención al bombardeo de una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab.
Entre los motivos para activar el juicio político también se incluye el llamado “Signalgate”, un escándalo de seguridad nacional relacionado con el uso de una aplicación de mensajería por parte de altos cargos para coordinar un ataque militar contra los hutíes en Yemen. Asimismo, se menciona el caso del senador Mark Kelly, a quien el Pentágono abrió una investigación por defender el derecho de los militares a negarse a cumplir órdenes ilegales. (Fuente: EFE)
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.