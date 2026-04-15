El IBEX 35 abre con leves subidas a la espera de nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán

La Bolsa española ha abierto este miércoles con una leve subida del 0,02%, a la espera de que Estados Unidos (EE.UU.) e Irán retomen las negociaciones de paz. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el petróleo también repunta levemente, aunque se mantiene en los 95 dólares el barril.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, se ha situado cerca de los 18.300 puntos tras la subida de este martes. Las ganancias en lo que va de año son del 5,68%.

Con la esperanza de que se retomen pronto las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este miércoles. En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,6% y la Bolsa de Shanghai ha cerrado en tablas. En Japón, el Nikkei ha ganado un 0,6%.