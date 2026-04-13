Las bolsas europeas abren en rojo tras fracasar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las bolsas europeas han amanecido en rojo tras fracasar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y después de que Donald Trump haya anunciado que bloqueará el tráfico marítimo en los puertos iraníes este lunes. Mientras tanto, el petróleo ha reaccionado a esta tensión y se mantiene al alza.

Dentro del parqué español, el IBEX 35 ha empezado la sesión cediendo algo más del 1%. Con el objetivo de mantener los 18.000 puntos, destacan las pérdidas de BBVA e IAG, que caen alrededor del 2%, mientras que Acciona, ACS y Acerinox descienden más del 1,5%. Todos sus valores están en rojo salvo Enagás, Fluidra, Solaria y Repsol. Esta última es la que más gana, un 3%.

El resto de parqués europeos, que terminaron el viernes con signo mixto, han comenzado este lunes con pérdidas. La bolsa de París, la de Milán y la de Fráncfort pierden alrededor de un 1%, mientras que la de Londres cede más de medio punto porcentual.

El crudo y el gas natural reaccionan al alza Por su parte, el precio del crudo se mantiene al alza. El barril de Brent sube más de un 6% y supera los 100 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanza alrededor del 7% y también se coloca por encima de los 100 dólares por barril. En paralelo, el gas natural se encarece alrededor de un 8% en los futuros del TTF holandés, y se coloca en los 47 euros el megavatio hora. El presidente de Estados Unidos ha ordenado este domingo a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, actualmente bajo el control de Irán. Trump ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso. Todo esto ha alterado a los mercados, que están pendientes de la evolución de la situación de Ormuz, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del crudo y el gas mundial.