Trump anuncia que Estados Unidos va a tomar "con efecto inmediato" el control del estrecho de Ormuz
- Ha dicho que la Armada "bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho"
- Trump ha acusado a Teherán de no estar dispuesta a "abandonar sus ambiciones nucleares"
- Sigue aquí la última hora de las negociaciones sobre la guerra en Irán
Donald Trump ha anunciado este domingo que Estados Unidos va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato", después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.
"La Armada de EE.UU., la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha escrito el presidente estadounidense en su red social Truth Social, donde ha añadido que habrá otros países involucrados.
"En algún momento, llegaremos a un punto en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe", ha señalado.
Asimismo, Trump ha dicho que va a interceptar a cualquier buque que "haya pagado un peaje a Irán". "Esto es extorsión mundial", ha subrayado, "y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar".
Además, Trump ha anunciado que Estados Unidos comenzará a destruir las minas que los iraníes han colocado en el estrecho. "El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", ha dicho.
Trump: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"
En otro orden de cosas, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que la reunión con Irán en Pakistán fue bien y que se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de puntos, pero ha acusado a la república islámica de no estar dispuesta a "abandonar sus ambiciones nucleares", al tiempo que ha recalcado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
Trump ha señado que en las conversaciones de Islamabad hubo avances suficientes como para mantener la tregua vigente en los combates, pero ha denunciado que las autoridades iraníes "fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante", en referencia al asunto nuclear.