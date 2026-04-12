Trump anuncia que Estados Unidos va a tomar "con efecto inmediato" el control del estrecho de Ormuz

Donald Trump ha anunciado este domingo que Estados Unidos va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato", después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

"La Armada de EE.UU., la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha escrito el presidente estadounidense en su red social Truth Social, donde ha añadido que habrá otros países involucrados.

"En algún momento, llegaremos a un punto en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe", ha señalado.

Asimismo, Trump ha dicho que va a interceptar a cualquier buque que "haya pagado un peaje a Irán". "Esto es extorsión mundial", ha subrayado, "y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar".

Además, Trump ha anunciado que Estados Unidos comenzará a destruir las minas que los iraníes han colocado en el estrecho. "El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", ha dicho.

01.27 min Los otros estrechos clave en el mercado mundial más allá de Ormuz