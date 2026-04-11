La inflación interanual en EEUU repuntó al 3,3 % en marzo por la guerra en Irán
- El índice de Precios de Consumo de EE.UU. subió un 0,9 % en marzo
- La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, aumento al 2,6 %
El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 0,9 % en marzo y situó la inflación interanual en el 3,3 %, la tasa más alta desde mayo de 2024, por los altos precios de los carburantes debido a la guerra en Irán.
La tasa de marzo está en consonancia con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4 % registrado en febrero.
La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, aumentó al 2,6 %, una décima más que en febrero, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), a tono con el moderado impacto estimado de los aranceles del presidente Donald Trump, antes del posible incremento derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.
Incertidumbre en los mercados
La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ha sumido a los mercados en la incertidumbre y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de buques tanqueros por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el actual cese el fuego.
En términos mensuales, la inflación subió un 0,9 % en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % anterior.
La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2 %, al mismo nivel de febrero, reveló el reporte del BLS.
El precio de la energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9 % en marzo, impulsado por un incremento del 21,2 % en el precio de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.
El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció hoy los efectos negativos de la guerra en Irán y pronosticó que una vez que se recupere "el ritmo normal" en el tránsito en el estrecho de Ormuz, "esperamos que la situación vuelva a la normalidad".
"Lo que esperamos, y lo que anticipan los mercados de futuros, es que se produzca, como saben, una rápida reducción en los precios de la energía una vez que logremos reabrir el estrecho de Ormuz. Actualmente hay embarcaciones cruzando, pero lo hacen a cerca del 10 % de su ritmo habitual", dijo a Fox Business.
Negociaciones de paz en Pakistán
Sobre las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. este fin de semana en Pakistán, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca insistió en que Washington ha enviado a "un equipo élite" pero matizó que cuentan "con planes de respaldo en caso de ser necesario".
El precio de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la subida del IPC, aumentó un 0,3 %, mientras que el de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4 % en febrero y el de alimentos fuera del hogar subiera un 0,2 %.
En términos interanuales, el componente de energía aumentó un 12,5 %, mientras que el de alimentos creció un 2,7 %.
Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.
Entre los que disminuyeron se incluyen la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones de segunda mano.
La inflación, junto con los datos de desempleo y el PIB, es clave para evaluar la salud de la economía de EEUU y servirá a la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para los próximos 28 y 29 de abril.