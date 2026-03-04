Inquietud en los sectores que exportan a EE.UU: aparatos, aceite y vino son los más expuestos a la amenaza de Trump
- Washington no ha concretado su órdago, después de considerar a España un "aliado terrible"
- Las exportaciones estadounidenses representan menos del 5%, pero son críticas para algunos sectores
La incertidumbre y la inquietud vuelven a azuzar a las empresas españolas que exportan a Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump amenazara en la víspera con romper las relaciones comerciales por considerar al Gobierno de Pedro Sánchez un "aliado terrible".
Los bienes de equipo —esto es, maquinaria y aparatos eléctricos—, el aceite y el vino serían los más expuestos en este pulso, en el que hay que tener en cuenta que las exportaciones a Estados Unidos no tienen mucho peso para España —representan menos del 5% del total de nuestras ventas al exterior—, pero para estos sectores sí pueden ser cruciales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa correspondientes a 2025.
Desde las patronales afectadas, como la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y el Club de Exportadores e Inversores Españoles, han pedido "diálogo" para que la Administración española y la estadounidense puedan acercar posturas.
De momento, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a patronal y sindicatos en una reunión este jueves a las 10.30 horas de la mañana para abordar la cuestión.
El órdago a España —que no está claro cómo y cuándo se materializará, y si lo hace— se ha producido horas antes de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scot Bessent, haya afirmado que es probable que implementen desde esta semana los aranceles del 15% a todas sus importaciones globales, un incremento respecto al 10% en vigor.
Así, las tensiones políticas por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se entremezclan con el anterior golpe del magnate contra el mundo a cuenta del comercio exterior y su economía nacional.
Aparatos, aceite y vino corren el mayor riesgo
De acuerdo con el informe de Comercio, los bienes de equipo corren riesgo por su volumen, especialmente en el sector del motor, para el que el 17,6% de sus ventas son exportaciones a Estados Unidos. Así, el golpe se sentiría especialmente en País Vasco, Navarra y Cataluña.
En el caso de los alimentos nacionales por excelencia, que ya soportaban aranceles del 15%, el problema está en cierta dependencia del mercado estadounidense. Se destina allí el 14% de todas las exportaciones españolas de aceite y grasas, con Andalucía como la región más perjudicada en el caso de un embargo. Y casi el 11% de las ventas internacionales de vino, con las denominaciones de origen Rioja y Ribera del Duero como las más dependientes.
Otros productos españoles como el jamón serrano, las conservas de pescado y la carne también estarían expuestos, teniendo en cuenta que el sector de alimentación, bebidas y tabaco en conjunto aportó el 19,3% de las exportaciones totales el año pasado.
Finalmente, la amenaza concierne al sector de los productos químicos y farmacéuticos, así como a los vehículos, que sufrirían el golpe definitivo tras los aranceles del 25% para proteger la industria estadounidense. La medida ya redujo su cuota exportadora hasta el 3%, según Comercio.
En total, España exportó a Estados Unidos bienes por valor de 16.716 millones de euros en 2025, una cifra en declive respecto al año anterior, mientras las importaciones estadounidenses alcanzaron los 30.174,7 millones de euros, al alza. Así, el déficit comercial se incrementó el año pasado un 34% hasta los 13.458 millones de euros