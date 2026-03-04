Inquietud en los sectores que exportan a EE.UU: aparatos, aceite y vino son los más expuestos a la amenaza de Trump

La incertidumbre y la inquietud vuelven a azuzar a las empresas españolas que exportan a Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump amenazara en la víspera con romper las relaciones comerciales por considerar al Gobierno de Pedro Sánchez un "aliado terrible".

Los bienes de equipo —esto es, maquinaria y aparatos eléctricos—, el aceite y el vino serían los más expuestos en este pulso, en el que hay que tener en cuenta que las exportaciones a Estados Unidos no tienen mucho peso para España —representan menos del 5% del total de nuestras ventas al exterior—, pero para estos sectores sí pueden ser cruciales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa correspondientes a 2025.

Desde las patronales afectadas, como la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y el Club de Exportadores e Inversores Españoles, han pedido "diálogo" para que la Administración española y la estadounidense puedan acercar posturas.

De momento, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a patronal y sindicatos en una reunión este jueves a las 10.30 horas de la mañana para abordar la cuestión.

El órdago a España —que no está claro cómo y cuándo se materializará, y si lo hace— se ha producido horas antes de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scot Bessent, haya afirmado que es probable que implementen desde esta semana los aranceles del 15% a todas sus importaciones globales, un incremento respecto al 10% en vigor.

Así, las tensiones políticas por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se entremezclan con el anterior golpe del magnate contra el mundo a cuenta del comercio exterior y su economía nacional.