Netanyahu asegura que busca un "verdadero acuerdo de paz" con el Líbano "que perdure generaciones"
- Exige el desarme de Hizbulá antes del inicio de las conversaciones con Beirut en Washington
- Asegura que la campaña contra Irán "no ha terminado": "Tenemos más que hacer"
- Sigue aquí la última hora de las negociaciones sobre la guerra en Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su país desea un "verdadero pacto de paz" con el Líbano "que perdure por generaciones". Lo ha dicho pocos días antes del inicio de las conversaciones previstas en Washington entre Tel Aviv y Beirut a partir del próximo martes.
"El Líbano nos ha pedido que iniciemos negociaciones directas. He establecido dos condiciones: queremos el desarme de Hizbulá y queremos un auténtico acuerdo de paz que perdure por generaciones", ha asegurado en un discurso televisado.
Eso sí, ha dejado claro que Israel sigue combatiendo y bombardeando a Hizbulá en el Líbano y ha negado que este país esté incluido en la tregua con Irán, tal y como ha anunciado Pakistán, en cuya capital EE.UU. e Irán están negociando un acuerdo de paz.
También ha anunciado que el Ejército israelí ha destruido un almacén que contenía 150.000 misiles y cohetes de Hizbulá en el Líbano.
"No es solo Líbano quien se acerca a nosotros. Muchos otros países, tanto en Oriente Medio como en otras regiones, están recurriendo a la cooperación y a las alianzas. Ven nuestra fortaleza. Y la fortaleza nos une, así como la debilidad nos aleja", ha subrayado.
La campaña contra Irán "aún no ha terminado"
Pese a sus intenciones manifiestas de paz con el Líbano, Netanyahu ha asegurado que "la campaña aún no ha terminado", respecto a la guerra en Irán. El primer ministro israelí ha aseverado que Israel ha conseguido "logros históricos" frente a Irán pero que tiene "más que hacer" ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región.
Netanyahu ha asegurado que el país ha ido a la guerra porque Irán estaba "muy cerca de conseguir el arma nuclear", algo que ya afirmó cuando Israel inició la escalada de doce días de junio de 2025, y defendió haber conseguido evitarlo a través de estas dos campañas militares.
"Hemos tenido éxito en aplastar su programa nuclear, en aplastar su programa de misiles", ha afirmado Netanyahu, quien ha asegurado también que Israel ha matado a los doce principales científicos nucleares iraníes.
En distintas declaraciones a lo largo de esta última guerra, las fuerzas armadas de Israel afirmaron que dieron inicio a la ofensiva el 28 de febrero (y no en verano, como estaba previsto) por la posibilidad de matar al líder supremo iraní, Alí Jameneí.
Netanyahu ha hablado delante de un mapa que mostraba en rojo Irán y los territorios en los que se encuentran sus milicias aliadas: la Resistencia Islámica de Irak, los grupos chiíes de Siria, los hutíes de Yemen, Hizbulá en el Líbano y Hamás en Gaza. El mapa excluía el territorio palestino de Cisjordania, y lo metía dentro de Israel.
Respecto a ellos, el primer ministro israelí ha alardeado de las "zonas de seguridad" creadas por su Ejército en Siria, el Líbano y la Franja de Gaza, en referencia a los perímetros que ocupa militarmente en estos territorios alegando motivos de seguridad para Israel.