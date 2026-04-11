Netanyahu asegura que busca un "verdadero acuerdo de paz" con el Líbano "que perdure generaciones"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su país desea un "verdadero pacto de paz" con el Líbano "que perdure por generaciones". Lo ha dicho pocos días antes del inicio de las conversaciones previstas en Washington entre Tel Aviv y Beirut a partir del próximo martes.

"El Líbano nos ha pedido que iniciemos negociaciones directas. He establecido dos condiciones: queremos el desarme de Hizbulá y queremos un auténtico acuerdo de paz que perdure por generaciones", ha asegurado en un discurso televisado.

Eso sí, ha dejado claro que Israel sigue combatiendo y bombardeando a Hizbulá en el Líbano y ha negado que este país esté incluido en la tregua con Irán, tal y como ha anunciado Pakistán, en cuya capital EE.UU. e Irán están negociando un acuerdo de paz.

También ha anunciado que el Ejército israelí ha destruido un almacén que contenía 150.000 misiles y cohetes de Hizbulá en el Líbano.

"No es solo Líbano quien se acerca a nosotros. Muchos otros países, tanto en Oriente Medio como en otras regiones, están recurriendo a la cooperación y a las alianzas. Ven nuestra fortaleza. Y la fortaleza nos une, así como la debilidad nos aleja", ha subrayado.