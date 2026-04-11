Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

El Gobierno de Israel ha convocado este sábado a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para trasladarle una reprimenda oficial tras la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la localidad malagueña de El Burgo.

"El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", asegura el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado difundido en la red social X, en el que comparte el vídeo de la quema del muñeco de Netanyahu.

"Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación", concluye el comunicado.

El Gobierno: "Rechazamos cualquier acusación insidiosa" Fuentes del ministerio de Exteriores han dejado claro tras el movimiento de Israel que el Gobierno de España "está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones". Dicho esto, han rechazado "con contundencia" cualquier "acusación insidiosa" que apunte lo contrario. "Somos el primer Gobierno en la historia de nuestro país que ha formulado una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo", recalcan dichas fuentes, que recuerdan la aprobación en 2023 del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, un "hito" que, subrayan, "sistematiza las políticas públicas en este ámbito". Además, recalcan que España reconoce y reivindica "los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío", algo que demuestra, añaden, la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes. Por lo tanto, inciden en que este reconocimiento "no es simbólico": "El Gobierno mantiene una relación constante y fluida con las comunidades judías en España, con las que el ministro (José Luis) Albares se ha reunido en múltiples ocasiones, y ha reforzado de manera significativa las medidas de seguridad y protección, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas, con el objetivo de garantizar que ningún ciudadano sea objeto de intimidación o violencia por su religión u origen". Todo este enfoque, prosiguen, se enmarca en "un principio transversal e irrenunciable", que es la "condena absoluta" de cualquier discurso de odio, "ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza".