Robles confirma que Israel retuvo a un casco azul español en Líbano, un incidente "inaceptable"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado en RNE que Israel retuvo a un soldado de la FINUL, un casco azul español de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el Líbano. Un incidente que la titular de Defensa considera "inaceptable", pues va contra el derecho internacional. Por ello, ha trasladado la protesta más enérgica tanto a Israel como a la ONU.

"Se nos ha dado garantías de que quien realizó ese comportamiento que viola la legalidad va a ser objeto de sanción y en su caso de enjuiciamiento", ha dicho la ministra. Insiste Robles en que es una detención inaceptable a un casco azul de Naciones Unidas, más allá de que la nacionalidad sea española.

Se trata de un soldado que integraba un convoy que cumplía labores de aprovisionamiento a compañeros indonesios de esta misma misión. Precisamente, la ministra se encuentra ahora mismo en la embajada de Indonesia para trasladar lo que ha hecho en la de Líbano: la exigencia de Israel de que cese el fuego en este país y el deseo de una paz justa y duradera en la región.

Asimismo, Robles ha pedido a Israel que acepte el alto el fuego entre EE.UU. e Irán, y deje de atacar el Líbano. Israel ha anunciado que cesará los ataques en el país persa, pero deja al Líbano fuera y mantiene sus operaciones en el país.