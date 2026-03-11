El Gobierno cesa a la embajadora en Israel seis meses después de su llamada a consultas

El Gobierno ha formalizado este miércoles el cese de la embajadora española en Israel, Ana María Sálomon, que ya había sido llamada a consultas el pasado mes de septiembre en plena escalada de tensiones diplomáticas entre los dos países, a cuenta de la ofensiva militar lanzada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza.

El cese aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se agradecen los servicios prestados a la embajadora saliente. La salida llega "a propuesta" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y "previa deliberación" del Consejo de Ministros en la reunión celebrada el martes.

Hasta el nombramiento de alguna otra persona en sustitución de Sálomon, el rango de la Embajada queda reducido de manera temporal al nivel de encargado de negocios, el segundo dentro del escalafón diplomático. Israel tampoco tiene a ningún embajador en Madrid, puesto que llamó a consultas a Rodica Radian-Gordon tras el reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024 y no ha recuperado ese estatus, lo que ha dejado a la encargada de negocios, Dana Elrich, como máxima representante.

Fuentes de Exteriores han recordado en declaraciones a RTVE Noticias que Sálomon ya estaba llamada a consultas "sine die" y han incidido en que, con el anuncio de este miércoles, la representación diplomática queda "al mismo nivel" para los dos países.