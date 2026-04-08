Trump tira de épica para justificar un alto el fuego que no sabe a triunfo para EE.UU.

ese alto el fuego y para entender mejor esta tregua que supone y en que ha

cedido cada país vamos a hablar con Rosa Meneses,

es subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

Muy buenos días, Rosa.

días. Bueno, es un acuerdo pactado, pero

Buenos

Donald Trump lo vende como un triunfo, pero si vemos a la otra parte..

a Irán también lo anuncia como un triunfo.

¿Quién de los dos

realmente es el vencedor con este alto el fuego?

Ahora viene el tiempo de esas narrativas de la victoria.

Cada parte quiere vender este acuerdo como

un triunfo, pero realmente yo me temo que ha sido un gran fracaso de esta

Estados Unidos, primero por empantanarse en una guerra que Trump

pensaba que iba a durar apenas un par de días y que iba a ser un paseo

triunfal y ya

estamos viendo que al final ha traído consecuencias desastrosas tanto para la

región,

como para la economía global, incluso consecuencias

en casa para Donald Trump.

Por lo que usted dice que aquí no gana nadie

No, realmente en las guerras nunca gana nadie, pero..

aquí lo que tenemos es una situación que ahora mismo es peor que

la que teníamos antes con esa disrupción del estrecho de hormuz que

antes no se había

producido y que antes era un problema que no existía porque la navegación no

se veía

afectada y con ella la exportación de los recursos de la zona

Ahora vemos que todo esto está por arreglar, cómo se maneja

a partir de ahora este canal estratégico que Irán ha encontrado como

palanca

también de presión internacional, cosa que antes no existía.

Entonces es un problema añadido

que se ha creado a los problemas que ya tiene la región

Canarias

solo unas horas después de ese pacto

positivo que tras pocas horas se consiga reabrir el Estrecho de Hormuz,

lo que ahora harán falta varios días para que el tráfico vuelva a la

normalidad,

porque habrá mucha acumulación de buques y de

pasos. Pero bueno, aún así, lo que esto

confirma es que

ahora el Estrecho de Hormuz está en manos y en control de Irán, que antes

era una vía de navegación internacional y que ahora es Irán

el que controla este paso estratégico

Lo estamos contando, uno de los principales escollos de esta guerra y

de esta negociación, Rosa

pedía Trump a toda costa, una de las condiciones de este alto el fuego era

que se reabriera ese..

estrecho de Ormuz. Pero claro, volvemos al inicio de la

casilla, ¿no?

de Hormuz ya estaba abierto antes de la guerra.

¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estos 40 días

que se han saldado con miles de muertos?

¿Cuál era realmente el objetivo de Donald Trump con este

conflicto? Efectivamente, parece que al final

volvemos a la casilla de salida porque Trump ha conseguido muy pocas

cosas de los objetivos que él determinó porque fue cambiando de objetivo

conforme pasaban los días.

Primero dijo que quería ayudar a los iraníes

que luchaban por la democracia y que protestaban en las calles y que quería

defenderles

Después abogó por un cambio de régimen y para eso descabezó la cúpula de..

la República Islámica y mató a su líder, Ali Khamenei

Luego fue cambiando de objetivos conforme se iba complicando la guerra y

uno de ellos ya

con el Estrecho de Hormuz cerrado, fue reabrirlo.

Pero efectivamente

no se ha conseguido ningún avance, al final ha sido volver a

una situación que ya existía, el régimen de la República

Islámica sigue en pie y el Estrecho de Ormuz ahora mismo..

está bajo control de Irán, que es algo que no existía antes de esta

guerra. Por tanto, unos objetivos que

totalmente no se han realizado y

una vez más Trump ha demostrado su incapacidad

no para resolver los problemas, sino más bien su capacidad para crearlos

Escuchábamos hace un momento a Banz decir que la tregua es frágil, las

negociaciones empiezan el próximo viernes

en Islamabad. ¿Cree que podemos confiar en el fin

definitivo de esta guerra o hay que

ser cautos? Hay que ser cautos.

Las mismas palabras

de Vance nos lo dicen, la tregua ahora mismo es muy frágil como lo son las

treguas después de tanta violencia, tantas amenazas y tanta destrucción

y tanta pérdida de vidas humanas.

Es una tregua frágil, no va a ser fácil..

negociar los 10 puntos que en principio se

han aceptado para empezar el diálogo y los negociadores

lo tienen difícil para que las dos partes..

vuelvan a tener confianza en la diplomacia, porque recordemos que esta

guerra..

cuando estalló, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, Irán estaba

sentado

en la mesa de negociaciones, estaba negociando a través de Qatar y de Omán

y

una mesa de diálogo sobre su programa de misiles balísticos y sobre

su programa nuclear.

Por tanto, ahora mismo lo más urgente es restablecer

la confianza en la diplomacia.

Y también, claro, nos fijamos en otro actor en todo esto, que es Israel

Él ya ha dicho que va a respetar ese pacto entre Estados Unidos e Irán, pero

que ese alto el fuego,

esa tregua no afecta al Líbano, donde sigue bombardeando el ejército israelí,

que es

lo que va a ocurrir allí, con 1.500 muertos y más de un millón desplazados

por la guerra

Me temo que los planes de Israel para Líbano están trazados desplazados

desde hace muchos meses.

Incluso con la guerra de Gaza ya

se vio que estos planes estaban ahí y

que son establecer una franja de territorio bajo control israelí

dentro del Líbano, sobre todo en los 30 kilómetros que hay desde el río

Litani hasta la actual línea azul.

Israel lo que quiere es mover esa frontera

provisional, la línea azul, hacia el río Litani y establecer una zona..

que ellos llaman de seguridad, pero que realmente la intención es

vaciarla de población y

añadirla

a su territorio

Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

Gracias por atender al canal 24 horas.

Muy buenos días. Gracias a ustedes.