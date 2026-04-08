Reabierto el tráfico de mercantes en el estrecho de Ormuz tras la tregua entre EE.UU. e Irán

Desde que se anunciara en la madrugada de este miércoles la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán ya se ha registrado el movimiento de algunos de los buques que desde hace más de un mes permanecen varados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según informa MarineTraffic, el cierre del paso que impuso la Guardia Revolucionaria iraní al inicio del conflicto dejó a cientos de barcos sin posibilidad de salir o entrar por el Golfo Pérsico, entre ellos se incluyen 426 petroleros, 34 portavehículos de GLP (Gas Licuado de Petróleo) y 19 buques de GNL (Gas Natural Licuado) y decenas de mercantes.

Se trata de un enclave estratégico por el que circula el 20% del petróleo y gas mundial. Su cierre ha provocado una debacle en el comercio global, con especial incidencia en los precios de la energía que se han disparado provocando graves pérdidas económicas en todos los ámbitos: alimentos, electricidad, carburantes, hipotecas.... se han encarecido.

La apertura temporal de Ormuz es una oportunidad para los armadores de lograr una cierta normalización del tráfico marítimo después de seis semanas de parálisis. Según la Organización Marítima Internacional, aún quedan más de 2.000 barcos atrapados en el golfo Pérsico pero pocos se atreven a moverse hasta saber las condiciones y el canon que impondrá Teherán por atravesar el estrecho. En los últimos días ha permitido el paso de algunos buques de países 'no hostiles' como China, Irak o Pakistán y de embarcaciones de otras naciones previo pago de peajes millonarios. Según la web Marine Traffic, tras el anuncio de alto el fuego, los dos primeros buques en cruzar el estrecho han sido uno de propiedad griega y otro con bandera de Liberia, pero se desconoce bajo qué condiciones lo han hecho.