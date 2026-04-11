La guerra en Irán y el incremento de vuelos de cara al verano ponen en riesgo el suministro de queroseno para la aviación

La asociación de aeropuertos ACI Europe avisa: si en tres semanas no se reabre el estrecho de Ormuz podría haber escasez de queroseno, el combustible que utilizan los aviones.

"Europa, más o menos, importa el 50% del queroseno que consume. Sí que hay un riesgo latente de que nos podamos encontrar con una falta de suministro justamente porque es el momento en el que más se incrementan los vuelos, que nos acercamos ya a la temporada de verano", ha advertido Carlos Martín, responsable de operaciones de la consultora energética Enerjoin.

Es un toque de atención, dicen los expertos, aunque más pensado en el medio y largo plazo. Además, la situación es distinta en España. "La inmensa mayoría, del orden del 80%, del queroseno que se utiliza en los aeropuertos españoles es refinado y producido localmente en España", ha explicado Óscar Oliver, exdirector comercial de Aeropuertos de Cataluña.

Por lo que no existe ese riesgo a corto plazo teniendo en cuenta, también, las reservas que hay. "Además las refinerías están conectadas directamente por tubería con la mayoría de los aeropuertos del Estado con lo cual el suministro es permanente y constante", ha señalado Oliver.

El tipo de motor de la mayoría de aviones necesita un combustible más refinado. De ahí el uso del queroseno, que tiene marcadas diferencias respecto a la gasolina. "Tiene una capacidad de producir energía mucho mayor, es mucho menos inflamable y tiene una propiedad muy interesante que es que resiste muy bien las bajas temperaturas", han destacado desde Enerjoin.