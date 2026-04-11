La guerra en Irán y el incremento de vuelos de cara al verano ponen en riesgo el suministro de queroseno para la aviación
- Aproximadamente el 80% del queroseno que se utiliza en los aeropuertos españoles es refinado y producido localmente
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La asociación de aeropuertos ACI Europe avisa: si en tres semanas no se reabre el estrecho de Ormuz podría haber escasez de queroseno, el combustible que utilizan los aviones.
"Europa, más o menos, importa el 50% del queroseno que consume. Sí que hay un riesgo latente de que nos podamos encontrar con una falta de suministro justamente porque es el momento en el que más se incrementan los vuelos, que nos acercamos ya a la temporada de verano", ha advertido Carlos Martín, responsable de operaciones de la consultora energética Enerjoin.
Es un toque de atención, dicen los expertos, aunque más pensado en el medio y largo plazo. Además, la situación es distinta en España. "La inmensa mayoría, del orden del 80%, del queroseno que se utiliza en los aeropuertos españoles es refinado y producido localmente en España", ha explicado Óscar Oliver, exdirector comercial de Aeropuertos de Cataluña.
Por lo que no existe ese riesgo a corto plazo teniendo en cuenta, también, las reservas que hay. "Además las refinerías están conectadas directamente por tubería con la mayoría de los aeropuertos del Estado con lo cual el suministro es permanente y constante", ha señalado Oliver.
El tipo de motor de la mayoría de aviones necesita un combustible más refinado. De ahí el uso del queroseno, que tiene marcadas diferencias respecto a la gasolina. "Tiene una capacidad de producir energía mucho mayor, es mucho menos inflamable y tiene una propiedad muy interesante que es que resiste muy bien las bajas temperaturas", han destacado desde Enerjoin.
El transporte aéreo es clave para la economía de la UE
El queroseno se usa casi exclusivamente en la aviación y es igualmente un derivado del petróleo. Pese al aumento del precio del barril desde que se inició la guerra en Irán, el anuncio de la tregua ha hecho que baje más de un 11% esta semana.
Este viernes, la asociación de aeropuertos ACI Europe advirtió a la Unión Europea (UE) que podría afrontar una "crisis sistémica" de queroseno si no se recupera el tránsito por el estrecho de Ormuz y pidió a Bruselas medidas urgentes para evitar un impacto "severo" en la conectividad aérea.
"Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece de forma estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación en la UE podría convertirse en realidad", dijo el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, en una carta dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas.
La organización subraya que el transporte aéreo genera unos 851.000 millones de euros de PIB y sostiene cerca de 14 millones de empleos en Europa, por lo que una reducción del tráfico afectaría a sectores clave como el turismo y las exportaciones de alto valor, en un momento especialmente sensible por la proximidad de la temporada alta de verano.