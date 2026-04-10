Los aeropuertos europeos avisan de una "escasez sistémica" de combustible si Ormuz no reabre en tres semanas
- La industria aeroportuaria expresa en una carta a la Comisión Europea su "creciente preocupación"
- Guerra de Irán: última hora, en directo
Los aeropuertos europeos han enviado una carta a la Comisión Europea alertando que si el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio no se reanuda de forma estable en las próximas tres semanas, "la escasez sistémica" de combustible de aviación "será una realidad" para la Unión Europea.
Reunida en el Consejo Internacional de Aeropuertos, la industria aeroportuaria ha expresado en el documento su "creciente preocupación" respecto a las reservas estratégicas y el impacto de la actividad militar en la demanda de fuel.
Por ello, ha pedido al Ejecutivo comunitario que priorice su suministro de forma estable, modifique algunas regulaciones para garantizarlo y les tenga en cuenta a la hora de disponer ayudas, en medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. Este último, tras denunciar los ataques a Líbano como violaciones del acuerdo, ha vuelto a cerrar la vía marítima por la que pasa —o más bien, pasaba— una quinta parte del consumo de crudo mundial.
Según la misiva del sector aeroportuario, la reunión del Grupo de Coordinación del Petróleo de la UE, celebrada en la víspera, ha revelado que no existe un seguimiento específico de la disponibilidad de combustible de aviación, algo que consideran "esencial" en este contexto de incertidumbre que amenaza con golpear a los 14 millones de empleos y 851.000 millones de euros de PIB que generan sus conexiones.
Compras colectivas de combustible, ayudas y otras peticiones
En cuanto a las regulaciones, los aeropuertos europeos piden a Bruselas que levante temporalmente las restricciones a la importación de combustible y lleve a cabo una compra colectiva para garantizar el suministro. En esa línea, proponen que se obligue a las refinerías a garantizar la producción de su carburante y reclaman un impulso al "combustible de aviación sostenible".
La organización insta igualmente a que se les tenga en cuenta en las ayudas de los Estados y que se proteja especialmente a los aeropuertos regionales pequeños, que consideran más vulnerables al aumento de precios derivado de la inestabilidad geopolítica.
La carta dirigida al comisario de Energía, Dan Jørgensen, y al de Transporte, Apóstolos Tzitzikóstas, recuerda que esta última crisis está exponiendo la "reducida" capacidad de refinado de la UE y su dependencia de las importaciones, lo que revela la necesidad de priorizar los planes para la autonomía estratégica.