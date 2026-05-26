Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio de Doñana, que ha quemado ya 250 hectáreas

Diez medios aéreos se han incorporado durante la mañana de este martes a las tareas de extinción del incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, que ha quemado ya más de 250 hectáreas desde que se declarara el domingo a las 18:00 horas. Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), se trata de dos aviones anfibio pesados, cuatro helicópteros pesados y cuatro helicópteros semipesados.

Infoca ha explicado que la llegada de nuevos medios aéreos se ha producido "aprovechando una ventana de oportunidad porque el viento es moderado, para tratar de tapar la cola del fuego, que es donde centrarán los trabajos". Junto a ellos se mantiene el dispositivo terrestre con más de 130 efectivos y seis autobombas.

En cuanto a la superficie afectada, las mismas fuentes han indicado que hasta que no se produzca la estabilización no se puede dar una cifra estimada, si bien, desde la Guardia Civil se ha indicado que, hasta la tarde del lunes, la extensión de superficie con afección de las llamas era de unas 250 hectáreas.

Una estabilización que depende del viento El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado su confianza en la estabilización "cuanto antes" del incendio del Parque Nacional de Doñana, aunque reconoce que depende del viento. Sanz ha indicado en relación con la extensión del perímetro de la zona afectada que "hablar de que pueda estar superando las 300 hectáreas no quiere decir que las 300 hectáreas se hayan quemado" y ha pedido prudencia al respecto. El incendio está "muy acotado" y se puede extender hacia marisma y hacia playa, ha detallado Sanz, que ha reconocido que, si cambiara el viento, el pronóstico sobre la evolución de este fuego declarado en plena romería del Rocío puede cambiar. En cuanto al origen, ha señalado que "es muy raro" por la hora, el día y la zona en que se produce, por lo que se puede interpretar, conforme también a los primeros datos de análisis, que pudo ser intencionado. Será la investigación de la Guardia Civil la que determine el origen y posibles responsabilidades en su caso, ha apuntado también el titular andaluz de Emergencias, que ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones.